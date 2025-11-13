Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 12:40

Новим міністром енергетики може стати голова «Нафтогазу» Корецький

На посаду міністра енергетики України розглядають чинного голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

На посаду міністра енергетики України розглядають чинного голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.
Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За словами співрозмовника, Корецький наразі є «найбільш реальним кандидатом», однак остаточне рішення залежатиме від ситуації у «Нафтогазі» та того, «чи можна його відпустити з компанії, зважаючи на стан енергетичного сектору, питання захисту і відновлення».

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький очолив «Нафтогаз» у травні 2025 року після призначення попереднього керівника Олексія Чернишова міністром національної єдності. До цього він понад два роки керував «Укрнафтою», а ще раніше — мережею автозаправних станцій WOG.

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005-му — факультет бізнесу того ж закладу.

У 2019 році він пройшов навчання за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 1997 по 2018 рік Корецький працював у групі компаній «Континіум», а з 2013 року обіймав посаду генерального директора WOG. У квітні 2019-го заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.

9 листопада 2022 року його було призначено директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Звільнення Грунчук

Нагадаємо, вчора 12 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку на тлі корупційного скандалу та розслідування НАБУ під назвою «Мідас».

Після її звільнення виконувати обов’язки міністра енергетики буде заступник міністра Микола Колісник.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
13 листопада 2025, 13:07
#
А яке погоняло в нього?:)
І нац приналежність?:)
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
13 листопада 2025, 14:39
#
І фізична форма — чи не важко буде два ляма нести?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
