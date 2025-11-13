Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 8:00

Відставка міністрів: Галущенко та Гринчук йдуть з посад очільників Мін'юсту та Міненерго

Міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.
Фото: Міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко

Відставка міністрів

«Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста», — написала Гринчук.

Вона наголосила, що в межах її професійної діяльності жодних порушень законодавства не було і не може бути в принципі. Щодо домислів про її особисті стосунки вона зазначила, що будь-які спекуляції на цю тему є недоречними, а час розставить усе на свої місця.

Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

За її словами, не тільки Гринчук, але й Галущенко написав заяву у визначений законом порядок.

Верховна Рада планує розглянути постанову про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка у вівторок, 18 листопада.

Яка причина відставки

Відставка Гринчук пов'язана з тим, що з «плівок Міндіча» (записів НАБУ, зроблених у ході розслідування ймовірної корупції в Енергоатомі) стало відомо, що перед призначенням на посаду міністерки вона, ймовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних.

12 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що міністерка енергетики (а також інший фігурант плівок, міністр юстиції Герман Галущенко) не може залишатися на посаді через втрату довіри.

Скандал з Енергоатомом

Зранку, 10 листопада, ЗМІ повідомили про обшуки у друга президента та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Сам він втік з країни за кілька годин до обшуків. Того ж дня обшуки провели в ексміністра енергетики Германа Галущенка, який зараз очолює Мін'юст.

Згодом НАБУ оприлюднило матеріали, зібрані в рамках операції «Мідас», ціль якої — викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. Серед фігурантів злочинної схеми крім Галущенка опинились Міндіч, топ-посадовець «Енергоатому» Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетик Ігор Миронюк та інші.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяви із вимогою звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та наближеної до нього міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання за даними депутата є представником інтересів Тимура Міндіча в уряді, де до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології.

Відповідні особи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема «Енергоатом»: організатори отримували до 15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми.

Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючиїх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+30
red162
red162
13 листопада 2025, 9:21
#
100 мільйонів доларів відмили і відставка)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 листопада 2025, 10:18
#
Країна мрій.
