США заборонили продаж активів «Лукойлу» шведському мільярдеру

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 13:26

США заборонили продаж активів «Лукойлу» шведському мільярдеру

Влада США не видасть міжнародному енерготрейдеру Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського «Лукойлу», доки Росія не припинить війну в Україні. У своїй заяві Міністерство фінансів США назвало Gunvor «кремлівською маріонеткою», що є прямою відмовою у схваленні угоди. Про це Мінфін США повідомив у соцмережі Х.

Влада США не видасть міжнародному енерготрейдеру Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського «Лукойлу», доки Росія не припинить війну в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ультиматум Вашингтона

У заяві американського Мінфіну міститься пряма вимога припинення вогню як умова для будь-яких угод.

«Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на діяльність та одержання прибутку», — наголошується у заяві.

Після цього компанія Gunvor Group повідомила, що відкликає свою заявку на придбання активів «Лукойлу», назвавши заяву Мінфіну США «неправдивою».

Передісторія угоди та санкції

Це рішення блокує одну з найбільших угод на нафтовому ринку, що стала наслідком санкцій. 23 жовтня адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти російських нафтових гігантів «Роснєфть» та «Лукойл» через «відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу».

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США встановило крайній термін до 21 листопада для згортання бізнесу з цими компаніями. Одразу після цього «Лукойл» оголосив про намір продати свої міжнародні активи трейдеру Gunvor. Однак для завершення угоди потрібен був дозвіл американського регулятора, в якому тепер відмовлено.

Зв'язки Gunvor з Росією та активи «Лукойлу»

Різка реакція Мінфіну США пов'язана з історією трейдера Gunvor, який був створений завдяки торгівлі російською нафтою.

  • Засновники: Компанію Gunvor у 2000 році заснували громадянин Швеції Торбйорн Торнквіст та російський олігарх Геннадій Тимченко, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна.
  • Санкції 2014 року: Коли Тимченко потрапив під санкції США у 2014 році після анексії Криму, Gunvor оголосила, що він нібито продав свою 44% частку Торнквісту за день до цього. Тоді ж Мінфін США заявляв, що «Путін має інвестиції в Gunvor і може мати доступ до коштів Gunvor», що компанія заперечувала.
  • Активи «Лукойлу» за кордоном: Міжнародний бізнес «Лукойлу», що підлягав продажу, є величезним. Він включає трейдинговий підрозділ Litasco (Женева та Дубай), видобувні активи в Казахстані, Узбекистані, Єгипті та Іраку (зокрема, 75% у родовищі West Qurna-2), а також мережу з понад 5 300 АЗС (включно зі США) та кілька нафтохімічних заводів у Європі.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає financialGenius и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами