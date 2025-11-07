США заборонили продаж активів «Лукойлу» шведському мільярдеру

Влада США не видасть міжнародному енерготрейдеру Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського «Лукойлу», доки Росія не припинить війну в Україні. У своїй заяві Міністерство фінансів США назвало Gunvor «кремлівською маріонеткою», що є прямою відмовою у схваленні угоди. Про це Мінфін США повідомив у соцмережі Х.

Ультиматум Вашингтона

У заяві американського Мінфіну міститься пряма вимога припинення вогню як умова для будь-яких угод.

«Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на діяльність та одержання прибутку», — наголошується у заяві.

Після цього компанія Gunvor Group повідомила, що відкликає свою заявку на придбання активів «Лукойлу», назвавши заяву Мінфіну США «неправдивою».

Передісторія угоди та санкції

Це рішення блокує одну з найбільших угод на нафтовому ринку, що стала наслідком санкцій. 23 жовтня адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти російських нафтових гігантів «Роснєфть» та «Лукойл» через «відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу».

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США встановило крайній термін до 21 листопада для згортання бізнесу з цими компаніями. Одразу після цього «Лукойл» оголосив про намір продати свої міжнародні активи трейдеру Gunvor. Однак для завершення угоди потрібен був дозвіл американського регулятора, в якому тепер відмовлено.

Зв'язки Gunvor з Росією та активи «Лукойлу»

Різка реакція Мінфіну США пов'язана з історією трейдера Gunvor, який був створений завдяки торгівлі російською нафтою.