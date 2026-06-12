11 червня SpaceX вийшла на біржу Nasdaq і провела найбільше IPO в історії, залучивши $75 млрд. Того ж дня статки Ілона Маска вперше перевищили $1 трлн, зробивши його першим трильйонером у світі.
Ілон Маск купив собі квиток to the moon за трильйон
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Рекордне розміщення і залізний контроль Маска
SpaceX торгується під тикером SPCX і розмістила 555 555 555 акцій за фіксованою ціною $135 за штуку. Маск відмовився від традиційного встановлення цінового діапазону перед IPO. Якщо андерайтери скористаються опціоном на додаткові акції, загальна сума може перевищити $85 млрд.
Попередній рекорд, $25,6 млрд, який встановила Saudi Aramco у 2019 році, побито втричі.
Маск контролює 85% голосуючих акцій SpaceX через комбінацію акцій класів A і B. Жоден інший акціонер не має більше 5%.
Ключові цифри IPO:
- загальний попит перевищив $250 млрд, вчетверо більше за обсяг розміщення
- лише від роздрібних інвесторів надійшли заявки на понад $70 млрд
- BlackRock подала заявку на $5 млрд
- через шалений попит роздрібним інвесторам виділять близько 20% акцій замість очікуваних 30%
Що таке SpaceX сьогодні та чому скептики незадоволені
Попри те, що у 2025 році компанія згенерувала $18,7 млрд виторгу, вона зафіксувала чистий збиток у розмірі майже $5 млрд. Наразі єдиним стабільно прибутковим підрозділом у структурі імперії Ілона Маска залишається саме Starlink.
Експерти налаштовані скептично щодо поточної оцінки компанії. За їхніми розрахунками, справедлива вартість однієї акції SpaceX становить лише $63, що вдвічі менше за ціну розміщення на IPO ($135). На їх думку, оптимістичний сценарій, за якого акція може дорости до $154, має лише 7% ймовірності.
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Попри скепсис фінансистів, вихід на біржу стане історичним днем для самого колективу компанії. За підрахунками профільних платформ, завдяки реалізації опціонів понад 4 400 нинішніх та колишніх співробітників SpaceX офіційно стануть мільйонерами. При цьому близько 400 з них отримають капітал, що перевищує $100 млн.
Коментарі - 9
в том числе и акций SpaceX.
Если попытается продать все свои акции SpaceX,
чтобы получить живые деньги — он обвалит цену
акций в разы да ещё и налог с полученной суммы
заплатит.
И чтобы не перенасытить рынок ликвидностью я поэтому и говорил за 10−20% активов, а не все.
1. Це його власні гроші)
2. В штатах є стратегія buy-borrow-die (купи-займи-помри), це пов`язано з оподаткуванням, в топ 20 форбс дуже багато тих хто набирає кредити навіть для власного життя (продукти, одяг, нерухомість і тд) під заставу власних активів, щоб не продавати активи і не сплачувати податки, вони можуть дозволити собі цю стратегію, бо в них кредит в банку не під 40−50+% річних як в україні, тому так, він під заставу власних активів брав кредити і бере не тільки на твіттер, а й на власне життя, бо нелогічно маючи трильйон продавати активи і сплачувати стільки податків. на Заході це популярна стратегія для надбагатих людей, зато їх діти отримають ці активи без сплати надвеликих податків, можеш детальніше погуглити це, якщо цікаво, щоб в тебе не було хибного уявлення про сказане тобою