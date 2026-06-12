Ілон Маск купив собі квиток to the moon за трильйон

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 червня 2026, 9:13

Ілон Маск купив собі квиток to the moon за трильйон

11 червня SpaceX вийшла на біржу Nasdaq і провела найбільше IPO в історії, залучивши $75 млрд. Того ж дня статки Ілона Маска вперше перевищили $1 трлн, зробивши його першим трильйонером у світі.

11 червня SpaceX вийшла на біржу Nasdaq і провела найбільше IPO в історії, залучивши $75 млрд.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рекордне розміщення і залізний контроль Маска

SpaceX торгується під тикером SPCX і розмістила 555 555 555 акцій за фіксованою ціною $135 за штуку. Маск відмовився від традиційного встановлення цінового діапазону перед IPO. Якщо андерайтери скористаються опціоном на додаткові акції, загальна сума може перевищити $85 млрд.

Попередній рекорд, $25,6 млрд, який встановила Saudi Aramco у 2019 році, побито втричі.

Маск контролює 85% голосуючих акцій SpaceX через комбінацію акцій класів A і B. Жоден інший акціонер не має більше 5%.

Ключові цифри IPO:

  • загальний попит перевищив $250 млрд, вчетверо більше за обсяг розміщення
  • лише від роздрібних інвесторів надійшли заявки на понад $70 млрд
  • BlackRock подала заявку на $5 млрд
  • через шалений попит роздрібним інвесторам виділять близько 20% акцій замість очікуваних 30%

Що таке SpaceX сьогодні та чому скептики незадоволені

Попри те, що у 2025 році компанія згенерувала $18,7 млрд виторгу, вона зафіксувала чистий збиток у розмірі майже $5 млрд. Наразі єдиним стабільно прибутковим підрозділом у структурі імперії Ілона Маска залишається саме Starlink.

Експерти налаштовані скептично щодо поточної оцінки компанії. За їхніми розрахунками, справедлива вартість однієї акції SpaceX становить лише $63, що вдвічі менше за ціну розміщення на IPO ($135). На їх думку, оптимістичний сценарій, за якого акція може дорости до $154, має лише 7% ймовірності.

Читайте також: SpaceX: Чи справді компанія Маска коштує $1,75 трлн і здатна відправити нас на Марс

Попри скепсис фінансистів, вихід на біржу стане історичним днем для самого колективу компанії. За підрахунками профільних платформ, завдяки реалізації опціонів понад 4 400 нинішніх та колишніх співробітників SpaceX офіційно стануть мільйонерами. При цьому близько 400 з них отримають капітал, що перевищує $100 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 червня 2026, 9:28
#
Если у него столько денег и он был бы за мир и за Украину, то мог бы хотя бы 10−20% своего состояния задонатить. Наши парни могли бы закупить огромное количество дронов и техники, ПВО и сотни жизней могли бы быть спасены.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
12 червня 2026, 10:02
#
Это не его личные деньги в кармане, вспомни как твиттер покупал, одалживал везде где только мог
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 червня 2026, 10:20
#
А чьи? «Состояние Илона Маска» — это его личные деньги.
+
0
36619677
36619677
12 червня 2026, 10:53
#
Трильйонер але вийшов на ІРО щоб взяти якихось нещасних 75 млрд
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 червня 2026, 11:20
#
Он вышел не для того чтобы взять 75 миллиардов, а затем чтобы обеспечить ликвидность и обналичить акции сотрудников, которые владеют опционами и RSU.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
12 червня 2026, 11:33
#
Ти взагалі не розумієш як влаштований фондовий ринок, що значать ці 75 мільярдів, і який сенс в активах топ 20 форб)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2026, 10:59
#
Это не деньги вообще, а текущая цена его активов,
в том числе и акций SpaceX.

Если попытается продать все свои акции SpaceX,
чтобы получить живые деньги — он обвалит цену
акций в разы да ещё и налог с полученной суммы
заплатит.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 червня 2026, 11:19
#
Если активы продаются с целью донатов в благотворительные организации, например Ukraine24, Фонд Притулы или Фонд Стерненко, то налогами это не облагается.

И чтобы не перенасытить рынок ликвидностью я поэтому и говорил за 10−20% активов, а не все.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
12 червня 2026, 11:31
#
Loginnnnn
1. Це його власні гроші)
2. В штатах є стратегія buy-borrow-die (купи-займи-помри), це пов`язано з оподаткуванням, в топ 20 форбс дуже багато тих хто набирає кредити навіть для власного життя (продукти, одяг, нерухомість і тд) під заставу власних активів, щоб не продавати активи і не сплачувати податки, вони можуть дозволити собі цю стратегію, бо в них кредит в банку не під 40−50+% річних як в україні, тому так, він під заставу власних активів брав кредити і бере не тільки на твіттер, а й на власне життя, бо нелогічно маючи трильйон продавати активи і сплачувати стільки податків. на Заході це популярна стратегія для надбагатих людей, зато їх діти отримають ці активи без сплати надвеликих податків, можеш детальніше погуглити це, якщо цікаво, щоб в тебе не було хибного уявлення про сказане тобою
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Iaroslava Kramarenko и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами