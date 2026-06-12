Ілон Маск купив собі квиток to the moon за трильйон

11 червня SpaceX вийшла на біржу Nasdaq і провела найбільше IPO в історії, залучивши $75 млрд. Того ж дня статки Ілона Маска вперше перевищили $1 трлн, зробивши його першим трильйонером у світі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рекордне розміщення і залізний контроль Маска

SpaceX торгується під тикером SPCX і розмістила 555 555 555 акцій за фіксованою ціною $135 за штуку. Маск відмовився від традиційного встановлення цінового діапазону перед IPO. Якщо андерайтери скористаються опціоном на додаткові акції, загальна сума може перевищити $85 млрд.

Попередній рекорд, $25,6 млрд, який встановила Saudi Aramco у 2019 році, побито втричі.

Маск контролює 85% голосуючих акцій SpaceX через комбінацію акцій класів A і B. Жоден інший акціонер не має більше 5%.

Ключові цифри IPO:

загальний попит перевищив $250 млрд, вчетверо більше за обсяг розміщення

лише від роздрібних інвесторів надійшли заявки на понад $70 млрд

BlackRock подала заявку на $5 млрд

через шалений попит роздрібним інвесторам виділять близько 20% акцій замість очікуваних 30%

Що таке SpaceX сьогодні та чому скептики незадоволені

Попри те, що у 2025 році компанія згенерувала $18,7 млрд виторгу, вона зафіксувала чистий збиток у розмірі майже $5 млрд. Наразі єдиним стабільно прибутковим підрозділом у структурі імперії Ілона Маска залишається саме Starlink.

Експерти налаштовані скептично щодо поточної оцінки компанії. За їхніми розрахунками, справедлива вартість однієї акції SpaceX становить лише $63, що вдвічі менше за ціну розміщення на IPO ($135). На їх думку, оптимістичний сценарій, за якого акція може дорости до $154, має лише 7% ймовірності.

Читайте також: SpaceX: Чи справді компанія Маска коштує $1,75 трлн і здатна відправити нас на Марс

Попри скепсис фінансистів, вихід на біржу стане історичним днем для самого колективу компанії. За підрахунками профільних платформ, завдяки реалізації опціонів понад 4 400 нинішніх та колишніх співробітників SpaceX офіційно стануть мільйонерами. При цьому близько 400 з них отримають капітал, що перевищує $100 млн.