Головне за понеділок: інфляція сповільнилась, ексвласники Привату заплатять $3 млрд, шатдаун добігає кінця

Долар США знизився в понеділок, оскільки оптимізм, що зростає, щодо можливого закінчення урядового шатдауну в США негативно вплинув на цю захисну валюту.

Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд

Сьогодні, 10 листопада, Високий суд Англії, постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку.