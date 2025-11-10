Головні фінансові новини за понеділок, 10 листопада.
Головне за понеділок: інфляція сповільнилась, ексвласники Привату заплатять $3 млрд, шатдаун добігає кінця
Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9%
Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%. На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.
Трамп пообіцяв масову роздачу грошей: $2000 всім, окрім багатіїв
Президент США Дональд Трамп анонсував мінімум $2000 дивідендів для американців від тарифів проти інших країн.
Сенат США підтримав законопроєкт для припинення шатдауну
Американські законодавці в неділю ввечері проголосували за просування законопроєкту, покликаного покласти край найдовшому в історії країни урядовому шатдауну після того, як вісім демократів вирішили перервати філібастер з цього питання.
Як відреагував долар на наближення закінчення шатдауну у США
Долар США знизився в понеділок, оскільки оптимізм, що зростає, щодо можливого закінчення урядового шатдауну в США негативно вплинув на цю захисну валюту.
Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд
Сьогодні, 10 листопада, Високий суд Англії, постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку.
