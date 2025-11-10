Трамп пообіцяв масову роздачу грошей: $2000 всім, окрім багатіїв

Президент США Дональд Трамп анонсував мінімум $2000 дивідендів для американців від тарифів проти інших країн. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

Виплата дивідендів

«Кожному буде виплачено дивіденди у розмірі щонайменше $2000 (крім людей із високим доходом!)», — заявив Трамп.

Він також назвав тих, хто виступає проти мит, «дурнями» й стверджував, що США є «найбагатшою, найшанованішою країною у світі майже без інфляції і рекордними цінами на фондовому ринку».

За словами Трампа, накопичення за найпопулярнішим пенсійним планом у Штатах 401(k) є «найвищими за всю історію».

«Ми отримуємо трильйони доларів і незабаром почнемо виплачувати наш величезний борг у розмірі $37 трлн. Рекордні інвестиції в США, скрізь будуються заводи і фабрики», — заявив американський президент.

Нагадаємо

США встановили різні тарифи для багатьох країн, які варіюються залежно від товару та країни, в діапазоні від 10 до 40%.

Наприклад, для Китаю тариф становить 34%, для Європейського Союзу — 20%, для Індії — 26%, а для В'єтнаму — 46%.

З 1 серпня 2025 року введено в дію нову постанову про мито з 69 країнами-партнерами, ставка яких може досягати 41%.