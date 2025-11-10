Крига скресла: Сенат США підтримав законопроєкт для припинення шатдауну

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2025, 8:48

Крига скресла: Сенат США підтримав законопроєкт для припинення шатдауну

Американські законодавці в неділю ввечері проголосували за просування законопроєкту, покликаного покласти край найдовшому в історії країни урядовому шатдауну після того, як вісім демократів вирішили перервати філібастер з цього питання. Про це пише Investing.

Американські законодавці в неділю ввечері проголосували за просування законопроєкту, покликаного покласти край найдовшому в історії країни урядовому шатдауну після того, як вісім демократів вирішили перервати філібастер з цього питання.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Тестове голосування

Сенат проголосував 60−40 у тестовому голосуванні, першому в серії необхідних заходів, щоб просунутися до ухвалення законодавства про фінансування уряду як мінімум до 30 січня 2026 року.

Підтримка демократів при голосуванні виходила здебільшого від восьми сенаторів, які погодилися з пропозицією республіканців провести пізніше голосування щодо продовження певних субсидій на охорону здоров'я, а також запевнили, що федеральні працівники, звільнені під час шатдауну, будуть відновлені.

Сенатори Дік Дурбін, Джекі Розен, Джон Феттерман, Кетрін Масто, Джин Шахін, Меггі Хассан, Тім Кейн та незалежний Ангус Кінг погодилися на угоду з республіканцями.

Сенату ще належить провести остаточне голосування щодо законопроєкту про витрати, після чого він має бути розглянутий Палатою представників, перш ніж бути підписаним президентом Дональдом Трампом.

Читайте також: Сенат США знову не ухвалив бюджет. Шатдаун триває вже 28 днів

Недільне голосування знаменує певний прогрес у напрямку припинення шатдауну, який у неділю вступив у свій 40-й день. Шатдаун викликав збої у роботі кількох урядових служб по всій країні, особливо у повітряному сполученні.

Це досягло піку у вихідні, коли тисячі рейсів було скасовано у великих містах через брак персоналу в службах управління повітряним рухом та транспортної безпеки.

Економісти також прогнозують втрати десятків мільярдів доларів валового внутрішнього продукту через шатдаун.

Шатдаун у США

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня продовжується призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликано відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.

Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995−1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.

Найдовший урядовий параліч відбувся у 2018—2019 роках і тривав 35 днів. Проте нинішній шатдаун може побити цей рекорд.

Щоденні економічні втрати США через зупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.

При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроекти, які могли б покласти край урядовому блокуванню.

У федеральних агенцій вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило в неоплачувану відпустку 1400 співробітників.

Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами