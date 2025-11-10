Крига скресла: Сенат США підтримав законопроєкт для припинення шатдауну

Американські законодавці в неділю ввечері проголосували за просування законопроєкту, покликаного покласти край найдовшому в історії країни урядовому шатдауну після того, як вісім демократів вирішили перервати філібастер з цього питання. Про це пише Investing.

Тестове голосування

Сенат проголосував 60−40 у тестовому голосуванні, першому в серії необхідних заходів, щоб просунутися до ухвалення законодавства про фінансування уряду як мінімум до 30 січня 2026 року.

Підтримка демократів при голосуванні виходила здебільшого від восьми сенаторів, які погодилися з пропозицією республіканців провести пізніше голосування щодо продовження певних субсидій на охорону здоров'я, а також запевнили, що федеральні працівники, звільнені під час шатдауну, будуть відновлені.

Сенатори Дік Дурбін, Джекі Розен, Джон Феттерман, Кетрін Масто, Джин Шахін, Меггі Хассан, Тім Кейн та незалежний Ангус Кінг погодилися на угоду з республіканцями.

Сенату ще належить провести остаточне голосування щодо законопроєкту про витрати, після чого він має бути розглянутий Палатою представників, перш ніж бути підписаним президентом Дональдом Трампом.

Недільне голосування знаменує певний прогрес у напрямку припинення шатдауну, який у неділю вступив у свій 40-й день. Шатдаун викликав збої у роботі кількох урядових служб по всій країні, особливо у повітряному сполученні.

Це досягло піку у вихідні, коли тисячі рейсів було скасовано у великих містах через брак персоналу в службах управління повітряним рухом та транспортної безпеки.

Економісти також прогнозують втрати десятків мільярдів доларів валового внутрішнього продукту через шатдаун.

Шатдаун у США

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня продовжується призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликано відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.

Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995−1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.

Найдовший урядовий параліч відбувся у 2018—2019 роках і тривав 35 днів. Проте нинішній шатдаун може побити цей рекорд.

Щоденні економічні втрати США через зупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.

При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроекти, які могли б покласти край урядовому блокуванню.

У федеральних агенцій вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило в неоплачувану відпустку 1400 співробітників.

Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.