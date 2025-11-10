Як відреагував долар на наближення закінчення шатдауну у США

Долар США знизився в понеділок, оскільки оптимізм, що зростає, щодо можливого закінчення урядового шатдауну в США негативно вплинув на цю захисну валюту. Про це пише Investing.

Зниження курсу

Об 11:00 за київським часом індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести інших валют, знизився на 0,1% до 99,370, після невеликого зниження минулого тижня.

Шатдаун наближається до завершення?

Новина про те, що Сенат США проголосував за просування заходу, який може фінансувати уряд США до січня, підвищила апетит до ризику, оскільки тривалий шатдаун, який у неділю вступив у свій 40-й день, розглядається як значний економічний вплив.

На прогнозному ринку Polymarket ймовірність того, що шатдаун закінчиться до 15 листопада, зросла до 92%.

У п'ятницю індекс споживчих настроїв університету Мічігану ослаб до найнижчого рівня майже за 3,5 роки на початку листопада, а економічний радник Білого дому Кевін Хассетт заявив, що економіка США може скоротитися в четвертому кварталі, якщо шатдаун затягнеться.

Що кажуть аналітики

«Хоча деякі можуть стверджувати, що закінчення шатдауну може бути імпульсом для ризикових активів і негативним для долара на валютних ринках, його вплив може бути більш змішаним», — заявили аналітики ING у своїй замітці.

«Наприкінці минулого тижня долар перебував під тиском через скорочення робочих місць та риторику про те, що економіка США може скоротитися в четвертому кварталі, якщо шатдаун продовжиться. Водночас, п'ятнична публікація слабких даних про споживчі настрої в США була сприйнята як негативна для долара. Прогрес припинення шатдауну може більше відчуватися в крос-курсах валют, чутливих до ризику, ніж у доларі».

Євро торгується вище

У Європі EUR/USD зріс на 0,1% до 1,1579, демонструючи деяку силу після того, як віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос в інтерв'ю в понеділок заявив, що відсоткові ставки Європейського центрального банку знаходяться на відповідному рівні, якщо не відбудуться зміни в економічній ситуації, що піде в майбутньому.

Він сказав, що ЄЦБ необхідно залишатися «дуже обережним та уважним» при встановленні ставок, навіть незважаючи на те, що рівень невизначеності, особливо після торгової угоди між Європейським союзом та США, знизився за останні шість місяців.

GBP/USD зріс на 0,1% до 1,3178 на початку тижня, який включає важливі економічні дані Великобританії.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що перспективи зниження ставки Банком Англії на 25 базисних пунктів у грудні недооцінені», — заявили в ING.

«Ринок зараз приписує такому результату ймовірність лише 60%. В історію Банку Англії буде вписано завтрашній випуск даних про заробітну плату за вересень. Очікується, що вона далі сповільнюватиметься і дасть Банку Англії велику впевненість у тому, що інфляція менш стійка, ніж передбачалося спочатку».

Єна знижується

В Азії USD/JPY виріс на 0,4% до 153,98, при цьому ієна зазнавала труднощів після коментарів прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті в понеділок про те, що вона буде працювати над встановленням нової фіскальної мети, розрахованої на кілька років, щоб забезпечити більш гнучкі витрати, по суті.

USD/CNY знизився на 0,1% до 7,1173 після публікації даних, які показали, що інфляція індексу споживчих цін у жовтні зросла вище за очікування, тоді як інфляція індексу цін виробників скоротилася повільнішими темпами, ніж очікувалося.