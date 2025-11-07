«Київстар» отримав дозвіл АМКУ на придбання виробника сонячної енергії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мобільному оператору «Київстар» придбати контрольну частку у статутному капіталі виробника відновлюваної енергії ТОВ «Санвін 11». Про відповідне рішення повідомляється на сайті Комітету.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

«Київстар» отримав дозвіл на набуття контролю над енергокомпанією шляхом придбання частки, яка забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління «Санвін 11».

Що відомо про «Санвін 11»

За даними YouControl, «Санвін 11» займається сонячними електростанціями і зареєстрована в Одесі.

Виторг енергокомпанії за минулий рік становив 81,8 млн грн.

Наразі 100% статутного капіталу «Санвін 11» належить кіпрській компанії MERESTONO LIMITED.

Кінцевими бенефіціарами «Санвін 11» є громадянка України Наталія Богачова (проживає в Чехії) та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц, які володіють по 50% контролю.

Таким чином, мобільний гігант «Київстар» робить значний крок у бік диверсифікації бізнесу та виходу на ринок виробництва відновлюваної електроенергії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АМКУ відхилив початкову заявку мобільного оператора «Київстар» щодо придбання контрольної частки в одному з найбільших хмарних провайдерів країни — компанії GigaCloud.

У 2025 році «Київстару» придбав сервіс таксі Uklon та збільшив свою частку в медичному стартапі Helsi. На черзі також стоїть купівля сайту Tabletki.ua.