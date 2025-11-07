Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мобільному оператору «Київстар» придбати контрольну частку у статутному капіталі виробника відновлюваної енергії ТОВ «Санвін 11». Про відповідне рішення повідомляється на сайті Комітету.
7 листопада 2025, 8:29
«Київстар» отримав дозвіл АМКУ на придбання виробника сонячної енергії
Деталі угоди
«Київстар» отримав дозвіл на набуття контролю над енергокомпанією шляхом придбання частки, яка забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління «Санвін 11».
Що відомо про «Санвін 11»
- За даними YouControl, «Санвін 11» займається сонячними електростанціями і зареєстрована в Одесі.
- Виторг енергокомпанії за минулий рік становив 81,8 млн грн.
- Наразі 100% статутного капіталу «Санвін 11» належить кіпрській компанії MERESTONO LIMITED.
- Кінцевими бенефіціарами «Санвін 11» є громадянка України Наталія Богачова (проживає в Чехії) та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц, які володіють по 50% контролю.
Таким чином, мобільний гігант «Київстар» робить значний крок у бік диверсифікації бізнесу та виходу на ринок виробництва відновлюваної електроенергії.
Нагадаємо
