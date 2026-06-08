Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
8 червня 2026, 19:24
Уряд взявся за дисципліну на дорогах: які зміни готують порушникам
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Що планують?
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
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Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
Джерело: Мінфін
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