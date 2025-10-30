АМКУ відхилив першу заявку «Київстару» на купівлю GigaCloud, але оператор подав її повторно

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив початкову заявку мобільного оператора «Київстар» щодо придбання контрольної частки в одному з найбільших хмарних провайдерів країни — компанії GigaCloud. Про це у відповідь на запит українського Forbes повідомили в Антимонопольному комітеті.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

3 жовтня 2025 року Комітет відхилив першу заяву «Київстару». Причиною відмови стало те, що «Заява не відповідала вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб'єктів господарювання».

Незважаючи на відхилення, «Київстар» продовжив спроби розширити свій M&A портфель і 24 жовтня 2025 року подав повторну заявку на купівлю GigaCloud. Наразі АМКУ здійснює аналіз документів, доданих до нової заяви.

Нагадаємо

«Київстар» вперше подав документи на придбання GigaCloud 19 вересня. За інформацією dev.ua, мова йде про купівлю 80% компанії.

Це придбання є частиною стратегії материнської компанії «Київстару» Veon, яка зобов’язалася інвестувати $1 млрд в українську економіку протягом пʼяти років.

У 2025 році Veon вже придбала сервіс таксі Uklon та збільшила свою частку в медичному стартапі Helsi. На черзі також стоїть купівля сайту Tabletki.ua.

GigaCloud — ключовий гравець на ринку хмарних сервісів для бізнесу. Серед його клієнтів — агрохолдинг Kernel, система Prozorro та київський ЦУМ.

Фінансові показники GigaCloud (2024 рік): дохід — 410 млн грн, чистий прибуток — 45,6 млн грн.

Інфраструктура: компанія має обладнання у 5 дата-центрах, розташованих у Києві, Львові та Варшаві.