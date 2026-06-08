Головне за понеділок: транш від ЄС та яким буде курс долара до кінця року
Україна отримала від ЄС черговий транш на 2,8 мільярда євро: куди підуть гроші?
Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро. Ці кошти допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування ключових державних функцій в умовах війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Євро на міжбанку підскочило на 48 копійок
До закриття міжбанку в понеділок, 8 червня, курс долара подорожчав у купівлі та продажу на 32 копійки, євро на48 копійок у купівлі та у продажу.
Населення знову побігло в обмінники: долар чи євро — експерт назвав безумовного улюбленця людей
У травні 2026 за даними НБУ через небанківські фінорганізації пройшло 66,1% готівкових операцій (офіційних) — це 8 місячний максимум. Приблизно 22,7% операцій прийшлось на євро, ще 72,5% на долар. Інші валюти — 4,8%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Долар дорожчатиме, але без різкої девальвації: прогноз ICU на кінець року
Курс гривні до долара на кінець 2026 року становитиме 45,8 грн/$. Про це йдеться в в оновленому макроекономічному прогнозі ICU.
Зарплати урядовців у травні: хто в Кабміні отримав найбільше
Заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася від 109 000 до 128 000 гривень. Найбільш високооплачуваним представником Кабінету міністрів був перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики країни Денис Шмигаль. Відповідна інформація з'явилася на Урядовому порталі.
Реальні доходи в Європі: чому динаміка зарплат не відповідає інфляції
Економічна ситуація в ЄС на тлі глобальної нестабільності та зростання цін на енергоносії змушує європейців по-новому оцінювати свій рівень життя. Останній звіт Indeed Hiring Lab демонструє тривожну тенденцію: у першому півріччі 2026 року споживча інфляція в єврозоні почала випереджати зростання номінальних зарплат, закладених у нових вакансіях.
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