Головне за понеділок: транш від ЄС та яким буде курс долара до кінця року

До закриття міжбанку в понеділок, 8 червня, курс долара подорожчав у купівлі та продажу на 32 копійки, євро на48 копійок у купівлі та у продажу.

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У травні 2026 за даними НБУ через небанківські фінорганізації пройшло 66,1% готівкових операцій (офіційних) — це 8 місячний максимум. Приблизно 22,7% операцій прийшлось на євро, ще 72,5% на долар. Інші валюти — 4,8%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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