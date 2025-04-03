«Київстар» закрив угоду на $155,2 млн із придбання Uklon

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Деталі

Після закриття угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках. Сума угоди склала $155,2 млн.

3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Корпоративне управління Uklon здійснюватиме Наглядова рада під керівництвом Олександра Комарова, СЕО Київстар. До складу керівного органу входитимуть представники обох компаній, зокрема, Зоя Дроншкевич, Директорка з бізнес розвитку Київстар, Борис Долгушин, CFO Київстар, та співзасновники Uklon — Сергій Смусь та Віталій Дятленко.

За умовами угоди Київстар здійснив платіж у гривні, з якого всі податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до Державного бюджету України. При цьому, частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії.