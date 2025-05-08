«Київстар» збільшив частку в Helsi

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.

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Зазначається, що інвестиція в Helsi є черговим кроком до виконання інвестиційних зобов’язань VEON, материнської компанії «Київстар», у розмірі $1 млрд в економіку України протягом 2023−2027 років

«Це сприятиме розвитку інновацій у сфері цифрових медичних сервісів та якіснішому задоволенню потреб пацієнтів та лікарів у електронних сервісах. Ця угода також підтверджує прагнення компанії розширювати цифрову екосистему та інвестувати в перспективні технологічні напрямки», — йдеться у повідомленні.

Підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича і у повному складі продовжить працювати над розвитком електронної медицини України.

Наглядова рада Helsi надалі сприятиме масштабуванню та залученню інвестицій у галузь цифровізації охорони здоров’я. Ще один співзасновник проєкту Helsi Самвел Акобян збереже стратегічну присутність у Наглядовій раді.

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Інвестиції у Helsi

З моменту першого підписання угоди між Helsi та «Київстар» у серпні 2022 року, станом на кінець березня 2025 року акціонери інвестували у розвиток компанії Helsi близько 240 млн грн.

За цей час Helsi пройшов шлях трансформації від сервісу запису на медичні послуги до найбільшої в Україні платформи цифрової медицини із суттєвими показниками зростання: у 2023−2024 роках річний дохід збільшився приблизно на 40% порівняно з попереднім роком, а штат співробітників з грудня 2022 року по грудень 2024 року зріс зі 160 до майже 240 людей.

Станом на початок 2025 року в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. За період з грудня 2022 по грудень 2024 рр. кількість користувачів застосунку зросла у 2,5 раза. У березні 2025 року щоденно через сервіс створювалось близько 229 тис. записів до лікарів, а кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн.

Загальна кількість записів на прийом за 2024 рік сягнула понад 9 мільйонів. Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1 600 державних і приватних клінік. Кількість медичного персоналу, що використовував систему у 2024 році, становила понад 60 000 працівників по всій Україні, що на 26% більше порівняно з 2022 роком.