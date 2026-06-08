Wizz Air запустить інтернет Starlink на всіх рейсах з 2027 року

Угорська Wizz Air з 2027 року планує забезпечити весь свій флот супутниковим інтернетом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, пише Reuters .

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Що відомо

Заява пролунала на тлі підготовки SpaceX, материнської компанії Starlink, до виходу на біржу цього тижня.

Раніше конкуренти Wizz Air у сегменті бюджетних авіаперевезень, Ryanair та easyJet, заявляли про високу вартість впровадження Starlink на борту.

Генеральний директор Ryanair Майкл ОʼЛірі оцінював потенційні витрати своєї компанії на використання технології приблизно у $250 млн на рік з урахуванням додаткових витрат на пальне.