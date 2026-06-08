Угорська Wizz Air з 2027 року планує забезпечити весь свій флот супутниковим інтернетом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, пише Reuters.
8 червня 2026, 18:42
Wizz Air запустить інтернет Starlink на всіх рейсах з 2027 року
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Заява пролунала на тлі підготовки SpaceX, материнської компанії Starlink, до виходу на біржу цього тижня.
Раніше конкуренти Wizz Air у сегменті бюджетних авіаперевезень, Ryanair та easyJet, заявляли про високу вартість впровадження Starlink на борту.
Генеральний директор Ryanair Майкл ОʼЛірі оцінював потенційні витрати своєї компанії на використання технології приблизно у $250 млн на рік з урахуванням додаткових витрат на пальне.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі