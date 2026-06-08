В Україні запустили «Обрій» — цифрову екосистему ринку праці

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Що відомо про систему

Обрій будується як цифрова екосистема кар'єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя — від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації. Також система на основі штучного інтелекту допомагає підібрати оптимальну освітню траєкторію та роботу.

Обрій вибудовує наскрізну цифрову екосистему зайнятості: трудовий шлях людини повністю переходить у Дію.

У фокусі Обрію — 12,5 мільйона економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, в тому числі — ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди 50+.

Обрій є цифровим втіленням реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підходи до роботи з цими категоріями: аби системні бар'єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою.

Коли запрацює

До кінця червня буде проходити розгортання бета-тестування двох перших публічних сервісів Обрію, які після завершення бета-тесту в липні будуть доступні користувачам через мобільний застосунок Дія.

Грант на професійний розвиток — державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрямок навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранту. Заява підписується Дія.Підписом.

Дистанційне припинення трудових відносин на ТОТ — сервіс для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати по безробіттю. Раніше єдиним виходом було судове рішення. Тепер достатньо заяви в Дії: система перевіряє адресу роботодавця, фіксує дату звільнення й оновлює відомості у державних реєстрах.

Розгортання системи Обрій відбуватиметься впродовж 2026−2027 років: після запуску перших двох публічних сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, функціоналу електронного працевлаштування, AI підбору вакансій й навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб тощо.

Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом — реєстрація безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.