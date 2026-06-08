В Україні запустили «Обрій» — цифрову екосистему ринку праці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 червня 2026, 18:10

В Україні запустили «Обрій» — цифрову екосистему ринку праці

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства презентувало 8 червня єдину інформаційно-аналітичну систему для ринку праці — «Обрій».

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства презентувало 8 червня єдину інформаційно-аналітичну систему для ринку праці - «Обрій». ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо про системуОбрій будується як цифрова екосистема кар'єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя — від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про систему

Обрій будується як цифрова екосистема кар'єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя — від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації. Також система на основі штучного інтелекту допомагає підібрати оптимальну освітню траєкторію та роботу.

Обрій вибудовує наскрізну цифрову екосистему зайнятості: трудовий шлях людини повністю переходить у Дію.

У фокусі Обрію — 12,5 мільйона економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, в тому числі — ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди 50+.

Обрій є цифровим втіленням реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підходи до роботи з цими категоріями: аби системні бар'єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою.

Коли запрацює

До кінця червня буде проходити розгортання бета-тестування двох перших публічних сервісів Обрію, які після завершення бета-тесту в липні будуть доступні користувачам через мобільний застосунок Дія.

  • Грант на професійний розвиток — державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрямок навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранту. Заява підписується Дія.Підписом.

  • Дистанційне припинення трудових відносин на ТОТ — сервіс для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати по безробіттю. Раніше єдиним виходом було судове рішення. Тепер достатньо заяви в Дії: система перевіряє адресу роботодавця, фіксує дату звільнення й оновлює відомості у державних реєстрах.

Розгортання системи Обрій відбуватиметься впродовж 2026−2027 років: після запуску перших двох публічних сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, функціоналу електронного працевлаштування, AI підбору вакансій й навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб тощо.

Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом — реєстрація безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами