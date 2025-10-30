Головне за четвер: Прогноз курсу долара та євро на листопад та ставки ФРС і ЄЦБ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 20:00

Головне за четвер: Прогноз курсу долара та євро на листопад та ставки ФРС і ЄЦБ

Головне за четвер, 30 жовтня.

Головне за четвер
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз курсу долара та євро на листопад: як довго ще може падати гривня

Листопад не принесе спокою на валютні та сировинні ринки. Традиційно, перед початком нового місяця проаналізую основні фінансові тренди у світі та в Україні, а також покажу, як можна диверсифікувати свої заощадження, щоб уберегти їх від знецінення.

ФРС США знизила базову ставку на 25 б.п

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п). Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.

Тіньова забудова: як Рада готується навести лад із держземлею

Майже щодня правоохоронці повідомляють про викриття оборудок з державними та комунальними землями. Найчастіше мова йде про забудову ділянок, фактично отриманих під забудову без придбання таких земель чи їх оренди, або з ними, тільки поза земельними торгами — у тіні, з колосальними втратами для бюджетів. Про те, як у Верховній Раді пропонують навести лад із землею, розповів ЕП народний депутат, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. «Мінфін» обрав головне.

Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%.

ЄЦБ втретє поспіль зберіг ставки на колишньому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні 30 жовтня залишив усі три ключові відсоткові ставки без змін. Ставку за депозитами збережено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування — 2,15%, а ставку за маржинальними кредитами — 2,4%. Таке рішення збіглося з прогнозами аналітиків і стало вже третім поспіль утриманням ставок на колишньому рівні з липня 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами