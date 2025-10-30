Головне за четвер: Прогноз курсу долара та євро на листопад та ставки ФРС і ЄЦБ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз курсу долара та євро на листопад: як довго ще може падати гривня

Листопад не принесе спокою на валютні та сировинні ринки. Традиційно, перед початком нового місяця проаналізую основні фінансові тренди у світі та в Україні, а також покажу, як можна диверсифікувати свої заощадження, щоб уберегти їх від знецінення.

ФРС США знизила базову ставку на 25 б.п

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п). Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.

Тіньова забудова: як Рада готується навести лад із держземлею

Майже щодня правоохоронці повідомляють про викриття оборудок з державними та комунальними землями. Найчастіше мова йде про забудову ділянок, фактично отриманих під забудову без придбання таких земель чи їх оренди, або з ними, тільки поза земельними торгами — у тіні, з колосальними втратами для бюджетів. Про те, як у Верховній Раді пропонують навести лад із землею, розповів ЕП народний депутат, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. «Мінфін» обрав головне.

Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%.

ЄЦБ втретє поспіль зберіг ставки на колишньому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні 30 жовтня залишив усі три ключові відсоткові ставки без змін. Ставку за депозитами збережено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування — 2,15%, а ставку за маржинальними кредитами — 2,4%. Таке рішення збіглося з прогнозами аналітиків і стало вже третім поспіль утриманням ставок на колишньому рівні з липня 2025 року.