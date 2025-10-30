ЄЦБ втретє поспіль зберіг ставки на колишньому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні 30 жовтня залишив усі три ключові відсоткові ставки без змін.

Що зі ставками?

Ставку за депозитами збережено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування — 2,15%, а ставку за маржинальними кредитами — 2,4%. Таке рішення збіглося з прогнозами аналітиків і стало вже третім поспіль утриманням ставок на колишньому рівні з липня 2025 року.

У прес-релізі регулятора зазначається, що інфляція в єврозоні залишається близькою до середньострокової мети 2%.

За даними Євростату, річний рівень інфляції у вересні 2025 року склав 2,2%, що трохи вище за показник серпня — 2,1%. Незважаючи на складну світову кон'юнктуру, економіка регіону продовжує зростати завдяки стійкому ринку праці та попереднім зниженням відсоткових ставок.

Що буде далі?

Водночас Європейський центробанк наголосив на збереженні невизначеності в перспективах через продовження світових торгових суперечок і геополітичної напруженості. Рада керуючих заявила про твердий намір стабілізувати інфляцію на цільовому рівні і вказала, що рішення щодо ставок прийматимуться виходячи з макроекономічних даних, що надходять, і оцінки ризиків для інфляції.

Інфляція у єврозоні

У вересні інфляція в єврозоні перевищила поріг у 2% після 5 місяців зниження, що викликало побоювання щодо зростання, державного боргу та тиску на грошово-кредитну політику по всій Європі.