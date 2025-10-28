Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила у вівторок, 28 жовтня, що американський гігант Nvidia інвестує $1 мільярд у її нові акції. Новина спричинила стрімке зростання акцій Nokia на 20%. Компанії також уклали стратегічне партнерство для розробки технологій 6G та інтеграції мережевих рішень з ШІ-платформами Nvidia. Про це пише CNBC.
Акції Nokia злетіли на 20% після новини про інвестицію Nvidia на $1 млрд та партнерство у 6G
Фінансова інвестиція та плани Nokia
Ця інвестиція стала черговою в серії стратегічних вкладень Nvidia у компанії-партнери, підкреслюючи прагнення лідера ринку ШІ-чипів розширювати свій вплив.
Nokia заявила, що використає отримані кошти для фінансування своїх планів у галузі штучного інтелекту (ШІ) та на інші загальні корпоративні цілі. Це свідчить про наміри компанії активно інтегрувати ШІ у свої мережеві продукти.
Глибоке технологічне партнерство
Окрім інвестиції, компанії оголосили про стратегічне партнерство, яке охоплює кілька ключових напрямків:
- Розробка 6G: Спільна робота над технологіями мобільного зв'язку наступного покоління.
- Адаптація програмного забезпечення: Nokia адаптує своє програмне забезпечення для мереж 5G та 6G для роботи на чипах Nvidia.
- Мережі для ШІ: Колаборація у сфері мережевих технологій, оптимізованих для завдань штучного інтелекту.
- Інтеграція технологій: Nvidia розгляне можливість включення технологій Nokia у свої майбутні плани щодо інфраструктури ШІ.
Стратегія Nvidia: Інвестиції в екосистему
Ця угода вписується в ширшу стратегію Nvidia щодо інвестицій у ключових партнерів для зміцнення своєї екосистеми ШІ. За останні місяці компанія оголосила про низку великих вкладень:
- $5 мільярдів у колишнього конкурента Intel.
- $100 мільярдів в OpenAI.
- $500 мільйонів у стартап з розробки безпілотних авто Wayve.
- $667 мільйонів у британського хмарного провайдера Nscale.
Nokia сьогодні: Від телефонів до 5G та ШІ
Хоча Nokia історично асоціюється з мобільними телефонами, сьогодні її основний бізнес — це постачання обладнання для мереж 5G телекомунікаційним операторам по всьому світу. Партнерство з Nvidia та фокус на 6G і ШІ свідчать про прагнення компанії відігравати ключову роль у наступному поколінні мережевих технологій.
