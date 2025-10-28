Apple та Microsoft перетнули позначку $4 трлн ринкової капіталізації

Акції Apple та Microsoft зросли у вівторок, 28 жовтня, що дозволило ринковій капіталізації обох технологічних гігантів вперше одночасно перевищити позначку $4 трильйони. Цей рубіж підкреслює домінування великих технологічних компаній на фондовому ринку, хоча лідером за вартістю залишається Nvidia. Про це повідомляє CNBC 28 жовтня.

Рушії зростання

Для Apple досягнення $4 трильйонів стало першим в історії. Акції компанії стрімко зростали протягом останніх тижнів на тлі даних, що свідчать про кращі, ніж очікувалося, продажі нових моделей iPhone 17, випущених у вересні.

Microsoft вже досягала позначки $4 трильйони в липні цього року. Цього разу акції піднялися приблизно на 3% на новинах про фіналізацію угоди щодо придбання 27% частки у комерційному підрозділі OpenAI, розробника ChatGPT. Microsoft підтримує OpenAI з 2019 року.

Попри вражаючі досягнення, обидві компанії все ще поступаються Nvidia, яка залишається найдорожчою компанією світу з ринковою капіталізацією понад $4,6 трильйона.

Очікування від звітності та навігація тарифами

Цей знаковий рубіж досягнуто напередодні публікації квартальних фінансових звітів: Microsoft звітує в середу, Apple — у четвер.

Аналітики позитивно налаштовані щодо Apple перед звітом. «Акції Apple підходять до майбутньої публікації звітності з більшим ореолом позитиву, ніж будь-коли за останній рік», — написав аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі, підвищивши цільову ціну акцій до $290.

Він також зазначив, що Apple, схоже, вдалося уникнути найгірших сценаріїв, пов'язаних з тарифами адміністрації Трампа. Компанія перенесла значну частину ланцюга поставок для ринку США до Індії та В'єтнаму, водночас підтримуючи дружні стосунки з адміністрацією щодо виробництва в США.