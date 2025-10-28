Amazon проведе наймасштабніші звільнення у своїй історії заради ефективності

28 жовтня лідер онлайн-торгівлі в США Amazon почне наймасштабніші скорочення корпоративного штату за всю історію компанії, повідомив CNBC з посиланням на джерела. Звільнення торкнуться практично всіх підрозділів.

Що відомо

За даними джерел Reuters, Amazon планує звільнити до 30 000 співробітників із числа «білих комірців» з метою скоротити корпоративні робочі місця.

Агентство назвало це найбільшими скороченнями в компанії з кінця 2022 року. Ця цифра є невеликим відсотком від загальної кількості співробітників компанії (1,55 млн), але досягає майже 10% від числа саме корпоративних працівників (350 000), зазначило агентство.

Amazon відмовився від коментарів CNBC та Reuters. Акції IT-гіганта зросли на основних торгах 27 жовтня на 1,23%, на розширених торгах вони додавали ще близько 0,33%.

Скорочення знадобилися Amazon для зниження витрат, а також компанія бореться з наслідками надміру активного найму під час пандемії, пише Reuters з посиланням на джерела.

З 2022 року компанія вже провела кілька етапів звільнень, внаслідок яких було скорочено понад 27 000 осіб, зазначив CNBC. У 2025 році скорочення торкалися хмарного підрозділу AWS, роздрібного бізнесу, комунікації та команди, що відповідає за пристрої, додав телеканал.

Кампанію зі скорочення витрат почав гендиректор Amazon Енді Джессі, який очолив компанію у 2021 році. Він також проводить реструктуризацію, спрямовану на спрощення корпоративної структури внаслідок скорочення числа менеджерів та «згладжування ієрархій», пише CNBC.

У червні Джессі заявив, що чисельність персоналу Amazon може скоротитися ще більше через впровадження генеративного ШІ.

«Нам буде потрібно менше людей для виконання частини поточних завдань і більше для нових типів роботи, — написав він у внутрішній записці співробітникам. — Важко передбачити масштаб змін, але найближчими роками ми очікуємо, що це призведе до скорочення нашої корпоративної чисельності».