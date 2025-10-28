Amazon проведе наймасштабніші звільнення у своїй історії заради ефективності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2025, 9:22

Amazon проведе наймасштабніші звільнення у своїй історії заради ефективності

28 жовтня лідер онлайн-торгівлі в США Amazon почне наймасштабніші скорочення корпоративного штату за всю історію компанії, повідомив CNBC з посиланням на джерела. Звільнення торкнуться практично всіх підрозділів.

28 жовтня лідер онлайн-торгівлі в США Amazon почне наймасштабніші скорочення корпоративного штату за всю історію компанії, повідомив CNBC з посиланням на джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За даними джерел Reuters, Amazon планує звільнити до 30 000 співробітників із числа «білих комірців» з метою скоротити корпоративні робочі місця.

Агентство назвало це найбільшими скороченнями в компанії з кінця 2022 року. Ця цифра є невеликим відсотком від загальної кількості співробітників компанії (1,55 млн), але досягає майже 10% від числа саме корпоративних працівників (350 000), зазначило агентство.

Amazon відмовився від коментарів CNBC та Reuters. Акції IT-гіганта зросли на основних торгах 27 жовтня на 1,23%, на розширених торгах вони додавали ще близько 0,33%.

Скорочення знадобилися Amazon для зниження витрат, а також компанія бореться з наслідками надміру активного найму під час пандемії, пише Reuters з посиланням на джерела.

З 2022 року компанія вже провела кілька етапів звільнень, внаслідок яких було скорочено понад 27 000 осіб, зазначив CNBC. У 2025 році скорочення торкалися хмарного підрозділу AWS, роздрібного бізнесу, комунікації та команди, що відповідає за пристрої, додав телеканал.

Кампанію зі скорочення витрат почав гендиректор Amazon Енді Джессі, який очолив компанію у 2021 році. Він також проводить реструктуризацію, спрямовану на спрощення корпоративної структури внаслідок скорочення числа менеджерів та «згладжування ієрархій», пише CNBC.

Читайте також: Amazon інвестує $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах

У червні Джессі заявив, що чисельність персоналу Amazon може скоротитися ще більше через впровадження генеративного ШІ.

«Нам буде потрібно менше людей для виконання частини поточних завдань і більше для нових типів роботи, — написав він у внутрішній записці співробітникам. — Важко передбачити масштаб змін, але найближчими роками ми очікуємо, що це призведе до скорочення нашої корпоративної чисельності».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами