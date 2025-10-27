Multi від Мінфін
27 жовтня 2025, 17:00

Amazon інвестує $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах

Найбільший у світі ринок електронної комерції Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро ($1,63 млрд) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років, повідомила компанія в понеділок, пише Reuters.

Найбільший у світі ринок електронної комерції Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро ($1,63 млрд) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років, повідомила компанія в понеділок, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЦе є найбільшою інвестицією Amazon у п'яту за величиною економіку Єврозони з моменту виходу на ринок у 2020 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Це є найбільшою інвестицією Amazon у п’яту за величиною економіку Єврозони з моменту виходу на ринок у 2020 році.

На сьогодні в Нідерландах Amazon має близько 1000 співробітників, а за обсягами онлайн-продажів поступається лідеру ринку Bol.com, дочірній компанії Ahold Delhaize.

За словами голови Amazon у Бельгії та Нідерландах Єви Факт, Нідерланди є для компанії важливим ринком зростання, а інвестиції дозволять покращити обслуговування клієнтів і розширити сервіси.

Частина коштів буде спрямована на розробку штучного інтелекту для підприємців, які продають свої товари через платформу Amazon.

Раніше цього місяця Amazon оголосила про інвестиції $1,16 млрд у бельгійські операції, демонструючи послідовну стратегію розширення присутності в Європі.

Також Amazon повідомив про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
