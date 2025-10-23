Головне за четвер: Ставка НБУ, ОВДП та 19-й пакет санкцій проти росії

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 23 жовтня.

Що буде зі ставками валютних та гривневих ОВДП до кінця року

Українці продовжують активно купувати ОВДП. Але чи достатньо цієї активності, щоб покрити всі потреби бюджету в грошах, і як Мінфін збільшуватиме кількість охочих вкластися в державні облігації. Детальніше — читайте на «Мінфін».

ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз затвердив свій 19-й пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на ключові сектори, включаючи енергетику та фінанси, а також мають на меті протидіяти обходу вже чинних обмежень. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на своїй сторінці в Х.

Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним цього опалювального сезону

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) щодо електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що ціни на електроенергію для населення не підвищуватимуться протягом цього опалювального сезону. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нерухомість чи долар під матрацом: вибираємо, як краще тримати заощадження

«Мінфін» продовжує Чемпіонат інвестицій, у якому наші читачі вибирають найкращий актив. В третьому чвертьфіналі сходяться нерухомість та готівкова валюта. Визначайте, який із цих активів достойніший пройти до півфіналу та, можливо, стати переможцем змагання.

ФРС, ЄЦБ і тиск на гривню: Гарячий кінець жовтня (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні з 22 по 29 жовтня? У новому випуску розбираємо, як шатдаун у США, очікування рішень ФРС і ЄЦБ, а також завершення місяця вплинуть на валютний ринок. На зовнішніх майданчиках зберігається турбулентність: євро/долар коливається у коридорі 1,15−1,17, а інвестори чекають на зниження ставки ФРС ще на 0,25%.