Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) щодо електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що ціни на електроенергію для населення не підвищуватимуться протягом цього опалювального сезону. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
23 жовтня 2025, 9:02
Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним цього опалювального сезону
Згідно з рішенням, протягом опалювального сезону та до кінця квітня 2026 року тарифи для побутових споживачів залишаться на поточному рівні — 4,32 грн за кВт⋅год.
Пільговий тариф
Також зберігається пільгова ціна для громадян, які використовують електроопалення:
- Пільговий ліміт: За обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна 2,64 грн за кВт⋅год.
- Понад ліміт: За споживання, що перевищує встановлений ліміт, ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.
Джерело: Мінфін
