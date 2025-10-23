Нерухомість чи долар під матрацом: вибираємо, як краще тримати заощадження

Минулого тижня відбувся другий чвертьфінал Чемпіонату, у якому зійшлися золото та криптовалюта. Беззаперечну перемогу здобув благородний метал, за який на сайті проголосували 68% наших читачів, а у Telegram — 72%. Відповідно, крипта набрала лише 32% і 28% голосів.

У півфіналі золото зустрінеться із переможцем попередньої пари — акціями американського фондового ринку. Саме ці активи визначать першого фіналіста.

Зараз же ми обираємо третього півфіналіста. Тут сходяться два популярні серед українців варіанти збереження коштів — нерухомість та готівкова валюта. Читайте, в чому переваги кожного активу, та голосуйте, адже переможця визначатимете саме ви.

Турнірна таблиця Чемпіонату інвестицій

Нерухомість

Прихильники цього активу інколи називають нерухомість «справжньою» інвестицією. Мовляв, це не декілька цифр на банківському рахунку, які власник не може контролювати, а справжня річ — фундамент, стіни, дах. До такої інвестиції можна доторкнутись та переконатись, що вона дійсно існує.

«Нерухомість — це інвестиційна класика. Зрозумілий та бажаний для багатьох актив. Він прогнозований і не такий волатильний, як більшість альтернатив. Особливо зараз, у період турбулентності, коли одна заява президента США може за добу обвалити ринки», — наголошує комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Нерухомість забезпечує два варіанти прибутків. По-перше, зростає її вартість. Це глобальний тренд, наприклад, за оцінками Global Residential Cities Index, річне зростання вартості нерухомості у світі становить 2,3%. В Україні ці темпи навіть вищі: так, за даними «Мінфіну», загальний індекс цін на житло цього року зріс на 8%.

Друге джерело доходу від нерухомості — її здача в оренду, що забезпечує стабільний пасивний прибуток. Наприклад, за оцінками ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 18 тис. грн на місяць. До того ж, на відміну від більшості інвестиційних активів, нерухомістю можна самостійно користуватись — жити в ній, очікуючи, доки ціна зростатиме.

Завдяки високій дохідності нерухомість вважається надійним захистом від знецінення заощаджень. На відміну від неї, відзначає Віктор Бойчук, традиційна валюта «на чорний день» — американський долар — піддається інфляції. Її рівень за останні 25 років сягнув 87,6%. «Звісно, цей показник суттєво нижче від рівня інфляції гривні. І це створює ілюзорне уявлення міцності американської валюти. Але ні долар, ні євро не є запобіжником від інфляційних процесів, тож збереження грошей в готівці неминуче призведе до втрати частини їх вартості», — наголошує він.

Найбільше інвесторів у нерухомість турбує можливе зниження її ціни. До цього можуть призвести складна військова ситуація, економічний спад, виїзд населення за кордон. Водночас, на думку Віктора Бойчука, зараз складається тенденція для подальшого подорожчання житла. Цьому сприяє суттєве зростання собівартості будівництва — з початку повномасштабного вторгнення на 30−40%. Крім цього, зменшується обсяг нової пропозиції. Особливо це помітно в Києві, де девелопери лише зрідка закладають нові об'єкти.

Водночас покупці стають вибагливішими при виборі житла і надають перевагу ефективним рішенням, що відповідають викликам часу. Як-от автономність, наявність приміщень, що можуть слугувати укриттям, відзначає комерційний директор S1 REIT. Як наслідок, забудовники не оптимізують проєкти, аби здешевити їх.

Один із варіантів інвестицій у нерухомість — вкладення коштів у REIT-фонди. Такі фонди акумулюють інвестиції клієнтів і вкладають їх у будівництво нерухомості чи придбання вже готових об'єктів. Вартість акцій таких фондів зростає разом із подорожчанням нерухомості, крім цього, вони виплачують дивіденди завдяки оренді своїх об'єктів.

Як приклад, можна розглянути інвестиційний інструмент девелопера Standard One — S1 REIT. Наразі доступними для інвестування є два фонди: S1 ВДНГ із запланованим прибутком 8,2%* річних у валюті, та S1 Obolon, де запланований прибуток 10%. На практиці цифри можуть бути навіть вищими: так, за період із 1 квітня до 30 вересня 2025 року фактична дохідність фонду S1 ВДНГ склала 10,4% річних у доларі. Поріг входу до цих фондів значно нижчий, ніж придбання власної квартири, і становить від $3 тис. Ще одна перевага фондів, порівнюючи з традиційним придбанням квартири, — висока ліквідність, вийти з інвестиції можна лише за декілька годин. До того ж REIT-інвестиції не вимагають самостійного управління нерухомістю, сплати податків чи іншої операційної діяльності — всім займатиметься фонд.

Готівкова валюта

Скільки саме готівкової валюти на руках в українців — достеменно не знає ніхто. За оцінками економічного експерта Івана Угляниці, мова може йти про орієнтовну суму від $4 до $6,5 млрд. Фінансовий аналітик Віталій Шапран вважає, що у населення може бути $10−20 млрд.

Причин любові українців до валюти «під матрацом» декілька. Насамперед це досвід декількох значних девальвацій гривні. У момент введення у обіг у 1996 році її курс щодо долара становив 1,8, проти нинішніх 41,76 грн/$. Тобто національна валюта знецінилася приблизно у 23 рази.

Крім цього, багато наших співвітчизників не довіряють банківській системі. Заклалась така недовіра ще із замороження вкладів Ощадбанку СРСР і закріпилась після банкрутства таких великих банків, як Україна (початок 2000-х), Терра (2015), Дельта (2015) тощо. Тому багато українців хочуть весь час мати свої заощадження під рукою.

Перевага готівкової валюти — у її найвищій ліквідності, порівнюючи з іншими активами. Обміняти її можна в будь-якому банку чи обміннику, а в багатьох випадках нею можна і розраховуватись. Крім цього, її легко перевозити чи сховати.

Часто тримають кошти в готівці не лише звичайні українці, але й посадовці. Наприклад, у заощадженнях міністра оборони Дениса Шмигаля на неї припадає 95% від усіх заощаджень, а в міністра фінансів Сергія Марченка — 33%.

Головний недолік готівкової валюти у тому, що вона так само знецінюється через інфляцію. Якщо порівнювати із 1996 р., то середня річна інфляція у США становила 2,53%. Як наслідок, купівельна спроможність долара з того часу знизилась у понад удвічі.

Інша проблема готівки у тому, що її можуть вкрасти, також часті випадки пошкодження грошей через неправильне зберігання. Нерідко власники гублять свої заощадження або викидають їх зі старими речами.

Тепер, коли ми розібрали особливості обох активів, визначайте, який із них вам більше до вподоби.

*Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів у майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.