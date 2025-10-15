Головне за середу: Збільшення податку для банків та зростання дохідності вкладів у гривні

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%

Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, відповідне збільшення податку для банків має принести 15−23 млрд гривень у 2026 році та приблизно 5 млрд гривень у 2027 році.

МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%

МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%, на наступний — 4,5%. Про це йдеться оновленому «Світовому економічному огляді» (World Economic Outlook, WEO), оприлюдненому на сайті МВФ.

Олена Шуляк: знесення хрущовок не вирішить житлового питання, реальна історія — їх реновація

«Мінфін» дізнався у голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, які податки доведеться платити з доходів від здачі житла в оренду, коли почнеться реновація застарілого житлового фонду, що буде зі службовим житлом, хто зможе винаймати соціальне житло, як змінюватимуться програми «єОселя» та «єВідновлення».

НКЦПФР не підтримує ухвалення законопроєкту про зміну назви «копійка» на «шаг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети «копійка» на історичну українську назву «шаг».

В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні

За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».