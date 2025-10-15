МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%, на наступний — 4,5%. Про це йдеться оновленому «Світовому економічному огляді» (World Economic Outlook, WEO), оприлюдненому на сайті МВФ.

Деталі

Прогноз інфляції на кінець року — на рівні 12% у 2025, 9% — у 2026 та 7% — у 2027 році.

Загалом МВФ покращив оцінки зростання світової економіки, порівняно із квітневим прогнозом. Очікується, що глобальне зростання сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році (3% у попередньому прогнозі) та до 3,1% у 2026 році. При цьому розвинені економіки зростуть приблизно на 1,6%, а країни, що розвиваються, — на 4,2%.

МВФ очікує, що глобальна інфляція продовжить знижуватися, хоча й з різною швидкістю у різних країнах.

Крім того, МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП Росії до 0,6% у 2025 році після росту на 4,3% торік.