15 жовтня 2025, 11:46

НКЦПФР не підтримує ухвалення законопроєкту про зміну назви «копійка» на «шаг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети «копійка» на історичну українську назву «шаг». Про це йдеться в постанові НКЦПФР від 14 жовтня 2025 року.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети «копійка» на історичну українську назву «шаг».

Деталі

«Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційнокомунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, та осіб, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також до реєстрів, ведення яких здійснюється комісією, у зв'язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів", — вказано в супровідних документах до постанови.

Читайте також: Чому перейменування копійки в шаг — не найкраща ідея

Все вищеописане, на думку керівництва НКЦПФР, потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що «призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу». Окремо наголошується на тому, що фінансування з держбюджету на реалізацію зазначених кроків законопроєктом не передбачено.

«У період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети — найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора», — пояснюється в документі.

Читайте також: Заміна «копійки» на «шаги»: Верховна Рада може ухвалити до кінця року

Контекст

Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня.

Законопроєкт № 14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаги» і «гривні».

Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно з документом. Курс обміну — 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону, у разі ухвалення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Папа Римський
Папа Римський
15 жовтня 2025, 12:29
#
В обороті, наразі, лише 50 коп.
Поки приймуть закон — і їх виведуть з обороту.
