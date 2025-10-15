НКЦПФР не підтримує ухвалення законопроєкту про зміну назви «копійка» на «шаг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети «копійка» на історичну українську назву «шаг». Про це йдеться в постанові НКЦПФР від 14 жовтня 2025 року.

Деталі

«Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційнокомунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, та осіб, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також до реєстрів, ведення яких здійснюється комісією, у зв'язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів", — вказано в супровідних документах до постанови.

Все вищеописане, на думку керівництва НКЦПФР, потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що «призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу». Окремо наголошується на тому, що фінансування з держбюджету на реалізацію зазначених кроків законопроєктом не передбачено.

«У період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети — найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора», — пояснюється в документі.

Контекст

Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня.

Законопроєкт № 14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаги» і «гривні».

Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно з документом. Курс обміну — 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону, у разі ухвалення.