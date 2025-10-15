Держборг України сягне піка у 2026 році та перевищить 110% ВВП — прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що державний борг України досягне свого пікового значення у 2026 році, перевищивши позначку в 110% Валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це йдеться у довгостроковому жовтневому звіті МВФ за 2025 рік.

Згідно з опублікованими даними:

На 2025 рік МВФ прогнозує, що держборг України становитиме 108,6% ВВП.

У 2026 році показник досягне 110,4% ВВП.

Водночас МВФ очікує, що після досягнення цього пікового значення у 2026 році, державний борг України поступово почне знижуватися.

Глобальний контекст боргового навантаження

МВФ зазначає, що значна кількість найбільших світових економік вже має держборг, який наближається або перевищує 100% ВВП. Хоча кількість таких країн протягом наступних п'яти років може зменшитися, їхня частка у світовому ВВП зростатиме.

При цьому малі та середні країни стикаються з гострішими фіскальними труднощами, навіть якщо їхній обсяг боргу є відносно невеликим. За даними Фонду, понад 55 країн переживають боргову кризу або перебувають під високим ризиком, незважаючи на те, що їхній держборг становить менше ніж 60% ВВП.

