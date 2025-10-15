До 2029 року світовий держборг досягне рівня після Другої світової війни — МВФ

Міжнародний валютний фонд заявив, що до кінця цього десятиліття глобальний державний борг швидше за все перевищить 100% ВВП, що є найвищим показником після Другої світової війни, повідомляє Bloomberg.

Деталі

Зростання витрат на обслуговування боргу чинить додатковий тиск на державний бюджет, а також призводить до збільшення витрат на оборону та старіння населення.

«Починаючи з надто високого дефіциту і заборгованості, перевищення витрат над податковими надходженнями, що зберігається, призведе до ще більшого зростання боргу, загрожуючи стійкості та фінансовій стабільності», — заявили у МВФ. За даними фонду, існує ризик того, що до 2029 року глобальний борг може сягнути 123% ВВП.

У звіті МВФ наголошується, що період дешевих запозичень між світовою фінансовою кризою та пандемією COVID-19 завершився, а витрати на обслуговування боргу вже обтяжують бюджети.

«Відсоткові ставки на світових ринках значно зросли, і їхня подальша динаміка вкрай невизначена», — йдеться у звіті.

Фонд додав, що «значна частина» державних витрат йде на виплату заробітної плати: в середньому 25% витрат у країнах з розвиненою економікою і 28% у країнах з економікою, що розвивається.