Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 вересня 2025, 20:01

Головне за понеділок: зростання держборгу, золото оновлює максимум

Головні фінансові новини за понеділок, 29 вересня.

Головні фінансові новини за понеділок, 29 вересня.

Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла $192,71 млрд, збільшившись за місяць на $6,58 млрд. Зазначається, що на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або $192,71 млрд.

Ціни на золото оновили історичний максимум на тлі ризику шатдауну в США

Ціни на золото досягли нового рекорду на тлі побоювань інвесторів щодо можливого призупинення роботи уряду США («шатдауну»), що призвело до ослаблення долара. Ф'ючерси на золото зросли на 0.9% до $3,844.90 за тройську унцію, оновивши історичний максимум у $3,848.80 під час торгової сесії.

Долар ослаб до світових валют

Долар ослаб через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара до світових валют знизився на 0,2% після зростання на 0,5% минулого тижня.

Swift створює блокчейн-платформу для глобальних фінансових операцій

Swift оголосила про створення власної блокчейн-платформи для модернізації своєї інфраструктури. Проєкт спрямований на створення нової системи для операцій з цифровими активами.

Глобальний борг досяг нового рекорду $338 трлн — IIF

Глобальний борг за першу половину 2025 року зріс на $21 трлн і досягнув рекордних $338 трлн, підрахували експерти Institute of International Finance (IIF). Основними драйверами збільшення стали зростання державних витрат на охорону здоров'я в умовах демографічних змін, військові витрати через геополітичну нестабільність та інвестиції в екологічні заходи, пов'язані зі зміною клімату та стихійними лихами.

Джерело: Мінфін
