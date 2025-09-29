Головні фінансові новини за понеділок, 29 вересня.
Головне за понеділок: зростання держборгу, золото оновлює максимум
Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла $192,71 млрд, збільшившись за місяць на $6,58 млрд. Зазначається, що на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або $192,71 млрд.
Ціни на золото оновили історичний максимум на тлі ризику шатдауну в США
Ціни на золото досягли нового рекорду на тлі побоювань інвесторів щодо можливого призупинення роботи уряду США («шатдауну»), що призвело до ослаблення долара. Ф'ючерси на золото зросли на 0.9% до $3,844.90 за тройську унцію, оновивши історичний максимум у $3,848.80 під час торгової сесії.
Долар ослаб через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара до світових валют знизився на 0,2% після зростання на 0,5% минулого тижня.
Swift створює блокчейн-платформу для глобальних фінансових операцій
Swift оголосила про створення власної блокчейн-платформи для модернізації своєї інфраструктури. Проєкт спрямований на створення нової системи для операцій з цифровими активами.
Глобальний борг досяг нового рекорду $338 трлн — IIF
Глобальний борг за першу половину 2025 року зріс на $21 трлн і досягнув рекордних $338 трлн, підрахували експерти Institute of International Finance (IIF). Основними драйверами збільшення стали зростання державних витрат на охорону здоров'я в умовах демографічних змін, військові витрати через геополітичну нестабільність та інвестиції в екологічні заходи, пов'язані зі зміною клімату та стихійними лихами.
Коментарі