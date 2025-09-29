Головне за понеділок: зростання держборгу, золото оновлює максимум

Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла $192,71 млрд, збільшившись за місяць на $6,58 млрд. Зазначається, що на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або $192,71 млрд.

Ціни на золото оновили історичний максимум на тлі ризику шатдауну в США