29 вересня 2025, 12:55

Ціни на золото оновили історичний максимум на тлі ризику шатдауну в США

Ціни на золото досягли нового рекорду на тлі побоювань інвесторів щодо можливого призупинення роботи уряду США («шатдауну»), що призвело до ослаблення долара. Ф'ючерси на золото зросли на 0.9% до $3,844.90 за тройську унцію, оновивши історичний максимум у $3,848.80 під час торгової сесії. Про це повідомляє The Wall Street Journal, 29 вересня.

Ціни на золото досягли нового рекорду на тлі побоювань інвесторів щодо можливого призупинення роботи уряду США («шатдауну»), що призвело до ослаблення долара.

Шатдаун та політика ФРС

Головним каталізатором зростання стала політична невизначеність у США. На тлі цих подій індекс долара США знизився на 0.2% до 97.94 пункту, що традиційно підтримує ціни на золото, оскільки робить його дешевшим для власників інших валют.

Аналітики зазначають, що потенційний шатдаун може мати прямий вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США. «Призупинення роботи уряду може затримати вихід ключових даних про ринок праці та зробити монетарну політику ФРС менш прогнозованою», — вважає Суджин Кім, аналітик MUFG.

Інвестори уважно стежать за вересневим звітом про ринок праці США. Слабкі показники посилять аргументи на користь подальшого зниження процентних ставок ФРС, що зробить золото, яке не приносить відсоткового доходу, ще більш привабливим активом.

Настрої інвесторів та динаміка ринку

Експерти фіксують високий попит на дорогоцінні метали. «Інвестори уникають долара та боргових зобов'язань США», — зазначає Іпек Озкардеская, старший аналітик Swissquote Bank. Вона додає, що ралі в золоті та сріблі не є короткостроковою історією. «Ті, хто слідує за трендом, зараз контролюють ситуацію, а тренд є сильно позитивним», — каже аналітик.

Спотова ціна золота зросла на 1.4% до $3,812.69 за унцію. Срібло також подорожчало на 2.0% до $46.96 за унцію.

Довгострокові фактори успіху золота у 2025 році

Поточний рекорд є продовженням потужного тренду. З початку 2025 року дорогоцінний метал зріс у ціні більш ніж на 45%. Це зростання підтримувалося кількома факторами:

  • Зниження процентних ставок ФРС протягом року.
  • Активні закупівлі золота центральними банками різних країн.
  • Значний приплив капіталу в біржові фонди, що забезпечені золотом (gold-backed ETFs).

Що таке «шатдаун» в США і як він впливає на ринки?

«Шатдаун» (shutdown) — це тимчасове призупинення роботи федеральних урядових установ у США, яке відбувається, коли Конгрес не може узгодити та ухвалити бюджет на наступний фінансовий рік. Для фінансових ринків це, перш за все, ознака невизначеності. Шатдаун може затримати публікацію критично важливих економічних звітів (наприклад, даних про безробіття чи інфляцію), на які орієнтується Федеральна резервна система при ухваленні рішень щодо процентних ставок. Ця непередбачуваність змушує інвесторів шукати «безпечні гавані» та продавати більш ризиковані активи, такі як акції та долар США, і купувати золото.

Чому це важливо

Рекордна ціна на золото — це не просто статистика. Це барометр глобальної економічної тривоги. Стрімке зростання попиту на дорогоцінний метал свідчить, що інвестори все більше непокояться щодо стабільності американської економіки та політичної системи. Загроза шатдауну лише посилює ці побоювання.

Для інвесторів та звичайних громадян це сигнал, що золото знову стає ключовим інструментом для захисту заощаджень від інфляції та геополітичної нестабільності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
korvin29
korvin29
29 вересня 2025, 13:03
#
Шатдаунов было много в США, но золото/серебро/платина так резко и сильно не дорожали, тут что-то другое.
+
+15
Игорь Левченко
Игорь Левченко
29 вересня 2025, 13:20
#
100% На мой взгляд это боязнь мировой войны и как следствие краха всей мировой кредитно-финансовой системы и доллара как резервной валюты в частности. Иначе 50% рост золота за год объяснить невозможно никакие ставки ФРС и шатдауны такой рост вызвать не могут в принципе//)
+
0
korvin29
korvin29
29 вересня 2025, 13:47
#
Тут я с Вами не могу не согласиться.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
