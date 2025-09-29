Swift створює блокчейн-платформу для глобальних фінансових операцій

Swift оголосила про створення власної блокчейн-платформи для модернізації своєї інфраструктури. Проєкт спрямований на створення нової системи для операцій з цифровими активами. Про це повідомляє Bloomberg, 29 вересня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Партнери та технології

Swift розпочало роботу над новим блокчейн-реєстром у співпраці з такими гігантами, як JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Bank of America Corp. та Deutsche Bank AG. Технологічним партнером виступить американська компанія Consensys, яку очолює співзасновник Ethereum Джозеф Любін.

Перший прототип платформи буде зосереджений на забезпеченні миттєвих цілодобових транскордонних платежів.

Стратегічна мета: майбутнє цифрових фінансів

Кінцева мета нової інфраструктури — дозволити банкам-членам використовувати мережу Swift для транзакцій з різними видами цифрових активів. Це включає стейблкоїни, токенізовані депозити та інші цифрові цінні папери.

Компанія не назвала конкретних термінів реалізації проєкту, зазначивши, що це частина її стратегії «забезпечувати платежі незалежно від того, як рухається вартість» та «готувати галузь до цифрових фінансів».

Вирішення проблеми фрагментації ринку

Цей крок відбувається на тлі прискорення зусиль великих фінансових установ щодо використання блокчейну для оптимізації складних процесів. Хоча банки роками експериментували з цією технологією, їхні проєкти часто були ізольованими та несумісними між собою, що створювало технологічну фрагментацію.

Як глобальна фінансова артерія, що об'єднує 11,500 компаній у понад 200 країнах, Swift має унікальну можливість створити єдиний, сумісний стандарт для всієї галузі.

Чому це важливо

Рішення Swift — це монументальний крок, що свідчить про «легітимізацію» технології блокчейн у самому серці традиційної фінансової системи. Це вже не експеримент стартапу, а інтеграція в інфраструктуру, через яку щодня проходять трильйони доларів.

Цей крок також є стратегічною відповіддю на виклик з боку криптовалют та стейблкоїнів. Замість того, щоб конкурувати з новою технологією, Swift очолює процес її впровадження, щоб зберегти свою центральну роль у фінансовому світі.