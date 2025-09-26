Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2025 році

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2025 році очікується на рівні 2%. Такий прогноз озвучив міністр економіки Олексій Соболев під час зустрічі з інвесторами в Нью-Йорку, яка відбулася в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фактори зростання

Міністр повідомив, що зростання ВВП буде зумовлене розвитком таких ключових секторів, як промисловість, виробництво, енергетика та аграрний сектор.

На зустрічі, в якій взяли участь представники провідних інвестиційних компаній, зокрема JPMorgan, PIMCO та Vanguard, також обговорювалися можливості для залучення інвестицій.

Особливу увагу приділили Американсько-Українському інвестиційному фонду відбудови, який уже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України.

Нагадаємо

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.

За даними Держстату, у другому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс лише на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, у першому кварталі цей показник становив 0,9%.