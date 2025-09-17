Інвестиційний фонд відбудови: Україна та DFC внесли перші $150 мільйонів

Україна разом із Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) внесли $150 млн до Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

DFC взяла зобов’язання інвестувати $75 млн, які Україна подвоїть, формуючи стартовий капітал фонду у розмірі $150 млн. За словами Свириденко, це важливий крок до повноцінного запуску роботи фонду, який вже розпочинає операційну діяльність.

Першочергову увагу у фонді приділятимуть проєктам у сферах енергетики, інфраструктури та критичних мінералів, з планами реалізувати три проєкти до кінця 2026 року.

Прем'єр наголосила, що фонд працює на засадах рівності: Україна бере на себе фінансові зобов’язання на рівні з американською стороною. Вона підкреслила, що ці інвестиції сприятимуть запуску масштабних проєктів, розвитку виробництва, створенню нових робочих місць і зміцненню економіки та безпеки країни.

За її словами, американські інвестиції також слугуватимуть гарантією безпеки як для України, так і для бізнесу США в Україні.