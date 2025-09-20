Зростання реального ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% — Держстат

Зростання економіки України сповільнилося. У другому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс лише на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, у першому кварталі цей показник становив 0,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Також Держстат повідомив, що порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору), реальний ВВП збільшився на 0,2%.

Прогнози уряду та НБУ

Національний банк України у липні вже знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік з 3,1% до 2,1%. Це значно менше, ніж прогноз уряду та Міністерства економіки, які очікують зростання на рівні 2,7%.

НБУ також переглянув свої оцінки зростання реального ВВП на наступні квартали:

III квартал: прогноз погіршено з 3,5% до 2,4%.

IV квартал: прогноз знижено з 5,9% до 3,5%.

Історичний контекст

2024 рік: зростання ВВП сповільнилося до 2,9% (порівняно з 5,5% у 2023 році).

2023 рік: ВВП зріс на 5,5% після падіння на 28,8% у 2022 році (перший рік повномасштабної війни).

Наступного року Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 2,3%, тоді як уряд — на 2,4%.