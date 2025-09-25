Головне за четвер: Проєкт бюджету-2026 та дефіцит зовнішнього фінансування України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 вересня 2025, 20:00

Головне за четвер: Проєкт бюджету-2026 та дефіцит зовнішнього фінансування України

Головне за четвер, 25 вересня.

Головне за четвер, 25 вересня.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПроєкт бюджету-2026: що реально зміниться для гаманців українцівМинулого тижня уряд зареєстрував у парламенті проєкт бюджету-2026.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Проєкт бюджету-2026: що реально зміниться для гаманців українців

Минулого тижня уряд зареєстрував у парламенті проєкт бюджету-2026. Основні параметри головного кошторису країни вже відомі. Розберемо, що вони означають простими словами, і чому корисно вивчати цей документ.

ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters

За словами офіційних осіб ЄС, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро. Ця сума, яка ще може бути уточнена після оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на 2026−2027 роки, базуватиметься на заморожених російських активах, що знаходяться на Заході. Про це повідомляє Reuters.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови. Про це йдеться у новому економічному звіті банку.

МВФ оцінює дефіцит зовнішнього фінансування України на 4 роки в $65 мільярдів

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що за результатами брифінгу з постійною представницею МВФ в Україні Прісцилою Тофано, Міжнародний валютний фонд попередньо оцінює незакриті потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2029 роки у $65 млрд.

Проєкт бюджету-2026 вперше зверстали під долар та євро: що може піти не так

Проєкт бюджету-2026 точно увійде в історію: вперше документ верстався, не лише з огляду на офіційний курс долара, а ще і євро. Середній курс євровалюти закладено в межах: 45,8 грн/євро на 2025 рік та 49,4 грн/євро на 2026 рік. Але головне інше — співвідношення закладеного до бюджету курсу долара та євро. «Мінфін» розказав докладніше, у чому проблема і якими можуть бути наслідки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами