Головне за четвер: Проєкт бюджету-2026 та дефіцит зовнішнього фінансування України

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Проєкт бюджету-2026: що реально зміниться для гаманців українців

Минулого тижня уряд зареєстрував у парламенті проєкт бюджету-2026. Основні параметри головного кошторису країни вже відомі. Розберемо, що вони означають простими словами, і чому корисно вивчати цей документ.

ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters

За словами офіційних осіб ЄС, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро. Ця сума, яка ще може бути уточнена після оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на 2026−2027 роки, базуватиметься на заморожених російських активах, що знаходяться на Заході. Про це повідомляє Reuters.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови. Про це йдеться у новому економічному звіті банку.

МВФ оцінює дефіцит зовнішнього фінансування України на 4 роки в $65 мільярдів

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що за результатами брифінгу з постійною представницею МВФ в Україні Прісцилою Тофано, Міжнародний валютний фонд попередньо оцінює незакриті потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2029 роки у $65 млрд.

Проєкт бюджету-2026 вперше зверстали під долар та євро: що може піти не так

Проєкт бюджету-2026 точно увійде в історію: вперше документ верстався, не лише з огляду на офіційний курс долара, а ще і євро. Середній курс євровалюти закладено в межах: 45,8 грн/євро на 2025 рік та 49,4 грн/євро на 2026 рік. Але головне інше — співвідношення закладеного до бюджету курсу долара та євро. «Мінфін» розказав докладніше, у чому проблема і якими можуть бути наслідки.