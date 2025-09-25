Проєкт бюджету-2026 вперше зверстали під долар та євро: що може піти не так

Проєкт бюджету-2026 точно увійде в історію: вперше документ верстався, не лише з огляду на офіційний курс долара, а ще й євро. Середній курс євровалюти закладено в межах: 45,8 грн/євро на 2025 рік та 49,4 грн/євро на 2026 рік. Але головне інше — співвідношення закладеного до бюджету курсу долара та євро. Розкажу докладніше, у чому проблема і якими можуть бути наслідки.

Відразу уточню, що прогнозний курс долара США у бюджеті практично ніколи не ставав реальністю. Здебільшого реальний курс то йшов значно вище за прогноз, особливо в перші роки незалежності України і в усі кризові роки, то (останнім часом, навіть з огляду на війну) не досягав запланованих значень.

Тому девальвація гривні в межах досить помірних (з поправкою на війну) із поточних рівнів коридору в 41,3−41,7 грн навіть до 42−43 грн на кінець року не є критичною.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

А ось за курсом євро у 2026 році до уряду, з погляду бюджетного планування, і Нацбанку, як до головного гравця на валютному ринку та відповідального за інфляцію в Україні, можуть виникнути дуже серйозні питання. Стрімке зростання курсу євро, за визнанням самого НБУ, вже суттєво впливає на прискорення цьогорічної інфляції.

Прогнози щодо пари євро/долар не вписалися в плани України

Річ у тім, що в проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав розрахунковий середньорічний курс на рівні 45,7 грн/долар, а річний курс євро, що прогнозується, — 49,4 грн/євро. Тобто середнє співвідношення пари євро/долар у 2026 році наші чиновники закладають на рівні 49,4/45,7=1,081 долара за євро, що значно нижче за поточні реалії в 1,17−1,18 долара за євро.

Якщо середній курс долара у 2026 році перебуватиме у закладених до бюджету межах 45,7 грн, а пара євро/долар залишиться у нинішньому коридорі у 1,17−1,18 долара за євро, то ми виходимо на середній курс євро у 2026 році у межах 53,46−53,93 грн.

А якщо спрацюють прогнози світових аналітиків у 1,2 долара за євро, то ми виходимо взагалі на розрахунковий офіційний курс євровалюти в межах 54,84 грн, тобто близько 53−55 грн на міжбанку та готівковому ринку.

З огляду на політику активних торговельних воєн, що проводиться зараз Президентом США Дональдом Трампом, курс Федрезерва США на зниження відсоткових ставок у міксі з глобальною світовою геополітичною невизначеністю та загостренням військових та інших конфліктів, я б теж зараз схилявся до думки тих експертів, які закладають поступове зміцнення позицій євро у світі щодо долара за рахунок більшої прогнозованості політики ЄЦБ.

Я прогнозую, що пара євро/долар у 2026 році, навіть з огляду на численні виклики та невизначеності наступного року, не вийде за межі рівнів коридору 1,148−1,21 долара за євро. Але все одно це значно вище за співвідношення 1,081 долара за євро, що закладене до бюджету на наступний рік.

Чим загрожує дисбаланс курсових прогнозів

Це призведе до численних перекосів доходної та видаткової частини українського бюджету, зверстаного з розрахунковими середніми курсами долара 45,7 грн/долар та курсу євро 49,4 грн/євро.

Причому Нацбанк опиниться знову в дуже складній ситуації зі своєю політикою на валютному ринку та прогнозуванням інфляції. Особливо, якщо він продовжить збереження прив'язки гривні щодо курсу долара, а не щодо євро.

Ось щонайменше декілька основних викликів для регулятора за таких параметрів курсу долара та євро, закладених до бюджету 2026 року.

По-перше, через надходження основної міжнародної допомоги від наших європейських партнерів у євро, а в інтервенціях на міжбанку в доларах, частка євровалюти в структурі ЗВР продовжуватиме зростати, а долара — скорочуватися. При тому, що сукупно країни ЄС — наш найбільший торговий партнер і за наявності зростання негативного сальдо торгівлі валютні ризики НБУ при збереженні прив'язки гривні щодо долара, а не щодо євро, продовжать зростати.

По-друге, якщо пара євро/долар не опуститься до закладених до бюджету рівнів 1,081 долара щодо євро, то:

або курс євро буде значно вищим від закладених до бюджету-2026 середніх рівнів у 49,4 грн за євро. А це спричинить новий сплеск цін в Україні, як це сталося нещодавно після зльоту котирувань євро через зміцнення євровалюти у світі. При цьому сам бюджет від цього тільки виграє, оскільки акцизи та збори прив'язані до євро, і за його зростання держава отримає більше грошей. І це добре для Мінфіну та уряду. Але от тільки зростання цін посилиться. І це створить додатковий негатив для НБУ як у бізнесу, так і у населення.

Нацбанку доведеться «топити» курс долара, щоб за рівня пари євро/долар вище за закладений у бюджет співвідношенні 1,081 зрештою євро не виріс за закладені до бюджету 49,4 грн. Але сильно «притискати» курс долара Нацбанк теж не може, оскільки в цьому випадку він отримає негативну переоцінку ЗВР, що знизить його показники прибутку, який потім перераховується до бюджету. При цьому наступного року НБУ зобов'язується перерахувати історично рекордні 146 млрд грн, проти 84 млрд грн цього року. Крім того, сильне просідання долара призведе до ще прискорення зростання негативного сальдо торгівлі, оскільки імпортні товари в Україні прив'язані до долара (той самий китайський імпорт) стануть дешевшими для наших споживачів. А ще більше зростання негативного сальдо торгівлі в умовах війни та залежності нашого бюджету від зовнішньої допомоги прискорить вимивання валюти та скорочення золотовалютних резервів, що обернеться згодом посиленням тиску на курс гривні на валютному ринку.

У результаті закладені зараз у бюджеті параметри курсу долара та євро, без огляду та прив'язки до поточного стану пари євро/долар на світових ринках, можуть стати надалі джерелом «головного болю» для Нацбанку. Або, принаймні, серйозно додадуть йому роботи у 2026 році на міжбанку з метою максимального згладжування курсових коливань як долара, так і опосередковано євро у форматі політики «гнучкого курсоутворення».