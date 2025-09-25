МВФ оцінює дефіцит зовнішнього фінансування України на 4 роки в $65 мільярдів

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила , що за результатами брифінгу з постійною представницею МВФ в Україні Прісцилою Тофано, Міжнародний валютний фонд попередньо оцінює незакриті потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2029 роки у $65 млрд.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«МВФ мислить середньостроковими категоріями. Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на 4 роки — 2026−2029. І, дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки на рівні $65 млрд», — зазначила Підласа.

Вона пояснила, що нестача коштів розподілена нерівномірно. Найбільша невизначеність щодо фінансування спостерігається у 2027 році, тоді як на 2028 рік вже є певні домовленості, оскільки Єврокомісія планує закласти 100 млрд євро для України у свій 7-річний бюджет.

Підласа нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював нестачу міжнародної підтримки лише на два роки — на рівні $37,4 млрд. Однак ці цифри довелося переглянути через збільшення дефіциту саме у 2026 році.

Попри довгострокові прогнози, найгострішою проблемою залишається покриття дефіциту у $18,1 млрд на 2026 рік.

Читайте також: Підласа роз'яснила, скільки грошей потрібно для бюджету

Можливі формати міжнародної допомоги

Під час брифінгу обговорювалися різні варіанти фінансової підтримки України, серед яких:

Продовження існуючих механізмів, таких як ERA loans.

Нові механізми, зокрема «Репараційний кредит», який передбачає передачу заморожених російських активів у користування Україні.

Двостороння допомога від окремих країн-членів.

Читайте також: ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters