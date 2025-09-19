Головне за тиждень: ФРС знизила ставку, НБУ пом’якшив валютні обмеження

Попри виклики, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4 відсотка, що свідчитиме про поступове відновлення економіки.

Кабмін заклав на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар — Железняк

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$. За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.