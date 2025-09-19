Головні фінансові новини за тиждень, 15−19 вересня.
Головне за тиждень: ФРС знизила ставку, НБУ пом’якшив валютні обмеження
ФРС вперше з грудня знизила відсоткову ставку
Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Її новий діапазон тепер складає 4−4,25%. Це перше зниження, на яке пішла ФРС із грудня 2024 року.
Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2026
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ підготовлено вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.
НБУ пом’якшив валютні обмеження: деталі
Національний банк пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
Кабмін очікує зростання ВВП в 2026 році на 2,4%
Попри виклики, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4 відсотка, що свідчитиме про поступове відновлення економіки.
Кабмін заклав на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар — Железняк
У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$. За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.
Коментарі