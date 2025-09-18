Multi від Мінфін
18 вересня 2025, 8:00

ФРС вперше з грудня знизила відсоткову ставку

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Її новий діапазон тепер складає 4−4,25%. Це перше зниження, на яке пішла ФРС із грудня 2024 року.

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів.

Що відомо

У прес-релізі ФРС зазначається, що зростання економічної активності в першій половині року сповільнилося, зайнятість збільшувалася слабшими темпами, а рівень безробіття трохи зріс, хоча залишається низьким. При цьому інфляція прискорилася і залишається вищою за цільовий рівень.

«Комітет уважно стежить за ризиками, пов'язаними з обома цілями свого подвійного мандату, і вважає, що ризики для зайнятості, пов'язані з погіршенням ситуації, зросли. На підтримку своїх цілей та у світлі зміни балансу ризиків Комітет ухвалив рішення знизити цільову ставку за федеральними фондами на ¼ процентного пункту — до 4−41/4 відсотка. При розгляді подальших змін цільового діапазону для ставки за федеральними фондами Комітет ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, перспективи, що змінюються, і баланс ризиків», — йдеться в повідомленні відомства.

Зниження ставки ФРС цього тижня було очікуваним, хоча частина аналітиків вважає крок надмірним навіть у розмірі 25 б.п.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Павел Еникеев
Павел Еникеев
18 вересня 2025, 11:30
Будут разгонять драйвер мировой милитаризации. Ставку приходится снижать, не получилось, слишком большие выплаты по процентам нарастаюст. А милитаризация похоже потихоньку пошла. Будет больше военных провокаций по всему миру, дабы больше и дороже покупали оружие. Поддержка национальных партий, грушение экономической (не финансовой) глобализации. Тенденция к нарастанию неприятия между странами, дабы оправдать милитаризацию. Как следствие придется все это периодически утилизировать в какой-нибудь военной управляемой катастрофе. Все как всегда, и похоже просто периодично.
