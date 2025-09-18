Головне за четвер: Пом'якшення валютних обмежень, ставка ФРС та монети України і світу

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

НБУ пом’якшив валютні обмеження: деталі

Національний банк пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

ФРС вперше з грудня знизила відсоткову ставку

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Її новий діапазон тепер складає 4−4,25%. Це перше зниження, на яке пішла ФРС із грудня 2024 року.

Монети України та світу: скільки можна заробити на конкретних прикладах

Продовжуємо розмову про інвестиції в українські та зарубіжні монети та їхню ефективність для інвестора. Сьогодні ми поговоримо про тренди на цьому ринку за останні місяці, які лише додають кількість бажаючих активно інвестувати у цей напрямок.

В Україні чи Польщі: де вигідніше орендувати житло

Ринок оренди житла в Україні залишається більш доступним, ніж у Польщі. У великих українських містах орендувати квартиру можна за $400−500, тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від $800. Про це йдеться в дослідженні OLX.

Як вигідно та швидко переказувати валюту до України

Щороку з-за кордону до України надходять мільярди доларів переказів. Переважно це кошти заробітчан, допомога від іноземців та заробітна плата за роботу на іноземні компанії. Водночас високі комісії можуть суттєво знизити суми, які після переказу вдається отримати «на руки». «Мінфін» вирішив розібратися, які сервіси переказу коштів доступні для наших співвітчизників, як вони працюють, та коли вибирати кожен із них.