Монети України та світу: скільки можна заробити на конкретних прикладах

Як і обіцяв читачам «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українські та зарубіжні монети та їхню ефективність для інвестора. Сьогодні ми поговоримо про тренди на цьому ринку за останні місяці, які лише додають кількість бажаючих активно інвестувати у цей напрямок.

Геополітика, ризики та страхи інвесторів підштовхують вартість золота до нових вершин, а за золотом підтягується і ціна срібла. Про причини зростання вартості цих металів я докладно писав у статті.

У результаті золото вже закріпилося вище рівня в $3 600, а срібло пробило поріг у $42 за унцію.

Графік золота

Графік срібла

На тлі зростання вартості дорогоцінних металів істотно зросли і ціни на різні монети з них. Причому страх «пролетіти» на стрибках курсу підвищує інтерес інвесторів до нумізматики.

Архістратиг Михаїл

Ще наприкінці березня цього року в інтернет-магазині Нацбанку найпоширеніша українська інвестиційна срібна монета 2025 року випуску (1 тройська унція чистого срібла) коштувала 2 449 гривень. А на момент написання статті в середині вересня її вартість досягла 2 727 гривень, і це точно не межа. Тобто за 5 місяців лише «нацбанківська» вартість монети зросла на 11,4%, що у перерахунку в річних дало інвестору близько 27,36% річних.

При цьому на колекційних аукціонних майданчиках монета 2025 року випуску продається за ціною від 2 900 до 3 300 гривень:

Нюанс цієї монети в тому, що срібні Архістратиги випускалися в різні роки і різними тиражами. Тому є монети рідкісних років (наприклад, 2011 рік), вартість яких у колекціонерів може сягати й сум понад 10−12 тис. гривень.

Поєднання зростання вартості самого металу, плюс знання щодо тиражу та рідкісних років випуску, дають можливість заробити щонайменше 2−4 «Х» до первісної вартості монети.

Тарас Шевченко

200-гривнева монета 1996 року (тираж 10 тис. штук) ще минулого року коштувала близько 50−55 тис. гривень. Наприкінці лютого 2025 року Нацбанк продавав ці монети вже за 70 873 гривень (нижче скрін із інтернет-магазину НБУ кінця лютого 2025 року).

А станом на 16 вересня 2025 року (тобто через 6 місяців) її ціна вже досягла позначки 86 808 гривень. Зростання вартості на 15 935 гривень за півроку — при перерахунку це 44,84% річних.

Щоправда, за такого серйозного зростання «нацбанківської» вартості на колекційних сайтах монету можна купити без особливої колекційної накрутки.

Пояснюється це тим, що охочі колекціонери вже купили її раніше. Тому ціна зараз більше «прив'язана» саме до металу. Але навіть при цьому ті, хто купував монету минулого року за 50−55 тис. гривень, або навіть у лютому цього року в межах 70−71 тис. гривень, зараз пристойно заробили.

Helvetia Відома золота монета 6,45 грама, викарбувана у Швейцарії 1897—1935 та 1947—1949 рр., номінал 20 швейцарських франків. Чеканилась монетним двором Берна із чистого золота 900 проби. За рахунок своєї естетики та розкрученості серед колекціонерів ця монета вважається однією з найліквідніших позицій на ринку.

Її загальний тираж із 1897 до 1949 року склав понад 58,6 млн штук у якості Uncirculated, а в 1926 і 1935 роках — в Brilliant Uncirculated (50 тис. і 175 тис. штук), але навіть якщо ви купили її найпоширеніших років випуску, то за останній час непогано заробили. Нижче скрін її початкової ціни в межах 28 тис. гривень на аукціонних майданчиках у середині квітня 2025 року. Тоді продавець ставив ціну на рівні середніх на ринку. Наразі її вартість зросла на декілька тисяч гривень. Британський соверен Ця золота монета вже понад 5 століть є засобом розрахунків у світі і формально, як і раніше, залишається офіційною платіжною монетою Британської корони. Свою назву вона отримала через зображення на аверсі портрета правлячого монарха (суверена). Номінальна вартість соверена — 1 фунт стерлінгів. У 1832 був заснований золотий соверен із портретом Вільгельма IV (1830−1837) вагою чистого золота 7,98 гр. Цей стандарт щодо ваги монети зберігся досі. На аверсі соверена, як і раніше, знаходиться портрет монарха, а на реверсі — вершник, який вбиває міфічну істоту. Ще в середині квітня цього року колекціонерам в Україні золотий соверен із чинним монархом Великобританії Чарльзом Третім пропонувався за ціною близько 37 тис. гривень. А у вересні ви його вже можете придбати в межах близько 42 тис. гривень, тобто на 5 тис. дорожче. Зрозуміло, що якщо ви добре поторгуєтеся, або вже є постійним платоспроможним покупцем, то продавець може й зробить знижку, але це вочевидь не будуть тисячі гривень, а, зазвичай, 1−3% від ціни, що була спочатку. 30 років незалежності України Пам'ятна монета випущена тиражем 3 тис. штук у серпні 2021 року. Якщо у момент випуску цієї монети її ціна була в межах 2 700−2 900 гривень, то нині середня вартість становить близько 16 600 гривень, а фактично на нумізматичних аукціонах за неї просять від 17 900 до 22 500 гривень. З погляду інвесторів, нумізматика стає дедалі популярнішим вкладенням. У цій статті я розповів лише про декілька українських та зарубіжних монет із дорогоцінних металів. Причому на досить різний гаманець покупця. При цьому я не брав ексклюзивні рідкісні позиції, про які я ще розповідатиму в наступних статтях. Тенденція активного скуповування пам'ятних та інвестиційних монет із дорогоцінних металів спостерігається в інвесторів у всьому світі. Глобальна невизначеність, зміна фінансової та інвестиційної політики США та підвищені військові, геополітичні та економічні ризики штовхають інвесторів до активів-притулків, серед яких дорогоцінні метали займають одне з перших місць. Тому, якщо ви хочете заробити більше і готові не особливо поспішати з перепродажем куплених раніше монет, варіант срібних і золотих монет вам підійде. Тим паче, в умовах війни та збереження високого рівня інфляції в Україні на тлі загрози уповільнення темпів зростання економіки. Читайте також: Ціни на золото та срібло летять вгору: які прайси побачимо до кінця 2025 року Варто нагадати також, що купувати, як інвестицію, варто лише монети в ідеальній збереженості, з відповідними сертифікатами (щодо українських пам'ятних монет — це сертифікат НБУ). Крім цього, варто враховувати, що ціни на дорогоцінні метали мають певну циклічність, а отже, щоб уникнути ризиків ситуативних просідань вартості колекції, бажано брати лише найпопулярніші, найзатребуваніші та найліквідніші позиції. Горизонт подібних інвестицій — здебільшого від 3−5 років. Зазвичай, за цей період і розкривається інвестиційний потенціал більшості монет.