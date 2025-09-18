В Україні чи Польщі: де вигідніше орендувати житло

Ринок оренди житла в Україні залишається більш доступним, ніж у Польщі. У великих українських містах орендувати квартиру можна за $400−500, тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від $800. Про це йдеться в дослідженні OLX.

Порівняння вартості оренди

У серпні 2025 року медіанна вартість оренди квартир в Україні зросла порівняно з минулим роком. Середні ціни становлять: близько $300 за однокімнатні, $420 за двокімнатні та $630 за трикімнатні квартири.

Однокімнатні

Найвищі ціни зафіксовано у Львові ($432) та Києві ($408). У Дніпрі й Одесі оренда коливається в межах $260−280, а найдешевші варіанти залишаються в Харкові — лише $108. У Польщі ж медіанна ціна значно вища — $605. У Варшаві оренда сягає $689, у Гданську — $635, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві квартири коштують від $510 до $590.

Двокімнатні

У Києві вартість двокімнатних сягає $720, у Львові — $501. У Дніпрі та Одесі ціни тримаються на рівні $360−370, а у Харкові — лише $168. У Польщі медіанна ціна становить $780: у Варшаві — $891, у Гданську — $797, у Кракові, Познані та Вроцлаві — від $680 до $780.

Трикімнатні

Найдорожчі трикімнатні квартири розташовані у Києві ($1303), тоді як у Львові вони коштують майже вдвічі дешевше — $648. В Одесі та Дніпрі ціни коливаються між $450−500, у Харкові — лише $240. У Польщі медіанна вартість сягає $970: у Варшаві — $1161, у Гданську — $999, а у Кракові, Познані та Вроцлаві — $810−950.

Загалом за рік оренда в Україні подорожчала на 15−25%, тоді як у Польщі зростання становило лише 5−10%. Попри це, житло у Польщі все одно залишається в середньому на 80−100% дорожчим, ніж в Україні

Порівняння попиту та пропозиції

У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в найбільших містах України зменшилась на 8%. Найбільше падіння пропозицій зафіксовано у Харкові — майже удвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Водночас у Польщі пропозиція на ринку оренди навпаки дещо зросла — на 1,5%. Щодо попиту, то в обох країнах він зменшився. Наприклад, в Україні кількість відгуків знизилась на 11%, а в Польщі на 15%.

Водночас в Україні 59% відгуків припадає на однокімнатні квартири, а у Польщі популярнішими є двокімнатні (50% попиту).