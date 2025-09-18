Як вигідно та швидко переказувати валюту до України

Щороку з-за кордону до України надходять мільярди доларів переказів. Переважно це кошти заробітчан, допомога від іноземців та заробітна плата за роботу на іноземні компанії. Водночас високі комісії можуть суттєво знизити суми, які після переказу вдається отримати «на руки». «Мінфін» вирішив розібратися, які сервіси переказу коштів доступні для наших співвітчизників, як вони працюють, та коли вибирати кожен із них.

Скільки до України надходить коштів

За підсумками минулого року, загальна сума грошових переказів до України через офіційні та неофіційні канали становила $9,6 млрд. Для порівняння: весь експорт із України за той самий період дорівнював $41,6 млрд. Таким чином, перекази залишаються одним із основних джерел валюти, випереджаючи, наприклад, продаж металів за кордон ($4,4 млрд).

Попри велике значення переказів, із початку повномасштабної війни їх обсяг неухильно падає. Зокрема, у 2023 році до України надійшло $11,6 млрд, а в 2021 році ця сума сягала близько $15 млрд. Основна причина цього скорочення — у виїзді мільйонів українців за кордон.

Найчастіше кошти переказують зі США — 19,4% від загальної суми, Ізраїлю — 16,8%, Німеччини — 10,8%, та Італії — 10,2%. Середня сума одного переказу становить $267.

Для переказу з різних країн світу українці мають змогу користуватися широким переліком різноманітних сервісів, тому, якщо ви плануєте надіслати кошти чи маєте їх отримати, варто розуміти, які у вас є варіанти.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — буквально розшифровується як Єдина зона платежів у євро. Це система грошових переказів, яка діє в країнах ЄС, а також у низці інших держав, зокрема, Великобританії, Норвегії, а цього року до системи долучилася Молдова. Україна також планує увійти до зони SEPA і готує законодавчі зміни для цього.

Особливість діяльності SEPA полягає у тому, що всередині системи вартість переказу у євро з одного рахунку на інший не може бути вищою, ніж всередині країни. Часто користувачі сприймають це положення, як переказ повністю без комісій. Однак насправді це не зовсім так.

Насправді регулювання передбачає, що, якщо певний банк здійснює переказ, наприклад, із одного рахунку в Іспанії на інший без комісії, то так само без комісії, має переказувати кошти, скажімо, до Греції чи Польщі. А якщо комісія у нього все ж є — вона стосуватиметься переказів як всередині країни, так і за її межами.

На практиці значна частина банків не встановлює жодних комісій за перекази у SEPA, але в середньому вони коливаються близько 0,2 євро.

Хоча Україна не входить до системи SEPA, клієнти вітчизняних банків можуть отримувати перекази через неї. При цьому перекази до деяких банків відбуваються за тими ж тарифами, що і в ЄС. Наприклад, такі умови забезпечив своїм клієнтам àбанк. Тобто якщо установа, з якої здійснюється переказ, не встановлює комісію на внутрішні перекази в межах своєї країни, то так само без комісії кошти надходитимуть клієнтам àбанку. Зокрема, так відбуваються перекази SEPA через систему Wise. Детальніше про комісії варто дізнаватися в банку, через який плануєте здійснювати переказ. Тривалість переказу до України може становити від 1 до 3 днів.

Значна частина українських банків не встановлюють жодну комісію за зарахування переказу через SEPA. Однак тут варто бути уважним: якщо у отримувача немає рахунку в євро, кошти будуть зараховані на його гривневий рахунок за курсом, який встановлює банк. Курс у різних установах суттєво відрізняються, тому його варто уточнити. Крім цього, банки можуть встановлювати комісію за зняття готівки, що важливо, якщо після отримання коштів ви плануєте «вийти в кеш».

Для того, щоб отримати переказ з-за кордону, власник рахунку в Україні має передати його реквізити. Як пояснили «Мінфіну» в àбанк, в їх мобільному застосунку знайти відповідні дані просто. Потрібно обрати «Інші платежі», далі «Міжнародні перекази», потім «Отримати», і обрати «SEPA».

Фахівці àбанк рекомендують обирати перекази SEPA тим, хто отримує регулярні виплати з ЄС, зарплати чи гонорари. Також завдяки мінімальним витратам система підійде для будь-яких приватних переказів.

SWIFT

Це ще одна міжнародна система для переказу коштів. Тільки якщо SEPA є локальніше європейською, то SWIFT є глобальнішою. Часто вона сприймається як така, що здійснює перекази у доларах США, але насправді перелік валют, які доступні для переказу, визначає кожен конкретний банк, а система їх не обмежує. Тому, окрім американського долара, через SWIFT доступні також перекази в євро, злотих, швейцарських франках тощо.

Мінус SWIFT, порівнюючи із SEPA, — у вищих комісіях. Залежно від банку та обраної валюти, вони відрізняються, але варто бути готовим, що плата за переказ становитиме від $15 до $50. Якщо переказувати значні суми, то може бути і більше. Однак уточнювати цю інформацію потрібно в кожному конкретному банку. Також тривалість переказу часто є вищою, ніж у європейській системі, і може сягати 5 днів.

Попри свою дороговизну, SWIFT може підходити для переказів великих сум, коли комісія є менш відчутною, а також, якщо потрібно переказати не євро, а якусь іншу валюту.

Знайти в застосунку реквізити для SWIFT-переказу не складніше, ніж для SEPA. Відправник має ввести IBAN одержувача, назву його банку, а також спеціальний SWIFT-код установи. Всі ці дані містяться у застосунках банків.

Wise та Revolut

Міжнародний фінансовий сервіс Revolut офіційно почав працювати в Україні на початку поточного року, дозволивши громадянам нашої держави відкривати рахунки. Мультивалютний рахунок українці можуть відкрити і в іншій відомій фінтехкомпанії Wise.

Це означає, що з-за кордону є можливість отримувати перекази з рахунку Revolut чи Wise відправника на свій рахунок у цьому ж сервісі. В такому разі, комісія не стягується, оскільки переказ відбувається всередині сервісу. Однак важливо, щоб відправник та одержувач використовували однакову валюту, інакше — відбудеться автоматична конвертація, з огляду на спред, який встановлює компанія.

Якщо одержувач немає рахунку у Revolut чи Wise, а він є лише у відправника, обидва сервіси дозволяють здійснити переказ на картку українського банку. Якщо переказ у євро, для цього можна скористатись SEPA, а для переказів у доларах — відповідно, SWIFT.

Відправнику знадобляться ті ж самі дані для переказу, про які ми говорили вище, але ввести їх він зможе безпосередньо у застосунку цих фінтехів. Подібно до звичайного переказу SEPA чи SWIFT, тут так само стягуватимуться комісії. Вони можуть відрізнятися, залежно від країни переказу, валюти, тарифного плану користувача, але орієнтовно будуть на тому ж рівні, що й для переказів через ці системи в банках. Зокрема, як вже згадувалось, перекази SEPA на рахунки àбанк через Wise відбуватимуться без комісії.

Як пояснюють фахівці àбанк, перевагами використання Wise та Revolut можуть бути швидкість переказів, а також для багатьох користувачів вони можуть бути зручнішими, ніж сервіси традиційних банків ЄС.

Payoneer

Це ще одна платіжна система, яка дозволяє здійснювати перекази та зберігати кошти на своєму рахунку. Платформа є зручною для отримання виплат від компаній та маркетплейсів. Наприклад, Amazon, Shopify, Airbnb, Ebay тощо. Тому її часто використовують наші співвітчизники, що з України працюють на закордонних роботодавців або надають послуги через глобальні сервіси.

Подібно до Revolut та Wise, тут також немає комісії, якщо і відправник, і отримувач коштів користуються цим сервісом. Якщо ж Payoneer використовує тільки один із учасників транзакції, комісія становитиме орієнтовно 1−3%, залежно від типу операції.

Якщо користувач із України отримав переказ на свій рахунок у Payoneer і далі хоче переказати кошти на свою картку, це зробити просто, завдяки інтеграції сервісу з банківськими застосунками. Наприклад, у додатку àбанк для виведення грошей можна авторизуватися під своїм логіном Payoneer. Далі буде відображено баланс акаунта Payoneer, із якого можна переказати кошти на свою картку. Комісії за зарахування коштів àбанк не бере.

Western Union, MoneyGram, Ria

Ці міжнародні сервіси коштів часто використовуються для переказу готівки через каси банків за кордоном. Також вони дозволяють відразу отримати готівку в Україні без зарахування коштів на банківський рахунок. Хоча, за бажанням, їх можна використовувати і для поповнення картки.

Комісії у таких сервісів вищі, порівнюючи із SEPA, та часто перевищують і дорожчий SWIFT. Деталі комісії залежать від країн відправлення та отримання, суми. Наприклад, переказ у Western Union до $300 може обійтися у $5 плюс 1% від суми, а до $1 000 — $5 та 1,75%.

Загалом, обираючи інструмент для переказу, варто орієнтуватися на те, що саме найважливіше для вас. Це низька комісія, швидкість зарахування, робота з маркетплейсами чи просте отримання готівки. Залежно від цього, ви зможете обрати найзручніший сервіс саме для вас.