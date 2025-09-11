Головне за четвер: Що буде з євро, дефіцит фінансування України та ставки НБУ і ЄЦБ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки коштуватиме євро у світі та Україні після засідань ЄЦБ та Нацбанку

Вже сьогодні, 11 вересня, у другій половині дня Європейський центральний банк оголосив рішення щодо відсоткових ставок, а наш Нацбанк о 14 годині озвучив рішення щодо облікової ставки. Варто розібратися, як рішення регуляторів позначаться на курсі євро найближчими днями, і що на нього впливатиме далі.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.

Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік

Кабінет Міністрів України затвердив програму дій уряду на 2025 рік і вирішив внести її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну. За її словами, документ містить 12 ключових пріоритетів.

ЄЦБ залишив ставки без змін

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму вересневому засіданні очікувано ухвалив рішення залишити ключові відсоткові ставки на попередніх рівнях. Це рішення було прийнято вдруге поспіль і повністю відповідає прогнозам аналітиків та очікуванням ринку.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до $20 мільярдів до 2027 року — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки можуть бути на $10−20 мільярдів вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів в Україні, присвячених майбутньому пакету допомоги, повідомляє Bloomberg.

Моніторинг «Мінфіну»: продукти дорожчають, попри офіційну дефляцію

В Україні продовжує «гальмувати» офіційна інфляція. За даними Держстату, у серпні споживчі ціни не тільки не зросли, а й знизилися на 0,2%, а продукти харчування подешевшали ще суттєвіше — на 0,9%. «Мінфін» розбирався, чи відповідає ця тенденція нашим власним спостереженням у магазинах.