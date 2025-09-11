«Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік»

Кабінет Міністрів України затвердив програму дій уряду на 2025 рік і вирішив внести її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

12 пріоритетів програми

За словами Свириденко, документ містить 12 ключових пріоритетів, серед яких:

Безпека й оборона

Євроінтеграція

Антикорупція

Добробут

Підтримка ветеранів

Макрофінанси й реформи

Бізнес

Освіта і наука

Медицина й спорт

Відбудова

Стабільність узимку

Культура

«Цей документ — наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни», — наголосила прем'єр-міністр.

Врахування пропозицій громадськості

Свириденко нагадала, що після презентації програми 18 серпня уряд відкрив збір пропозицій для її доопрацювання із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

Загалом було отримано 683 пропозиції, переважно адресовані Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість цих пропозицій були враховані повністю або частково, а значна їхня частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.

Цілі для Мінфіну

Для Міністерства фінансів України документом передбачено 8 операційних цілей, що охоплюють 13 завдань.

«Реалізація завдань забезпечить сталий ресурс для фінансування сектору безпеки й оборони, прогнозований і прозорий бюджетний процес, довіру міжнародних партнерів та доступ до ресурсів ЄС, а також інтеграцію України до європейської системи управління державними фінансами», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Операційні цілі Міністерства фінансів визначені в програмі дій уряду: