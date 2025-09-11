Кабінет Міністрів України затвердив програму дій уряду на 2025 рік і вирішив внести її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну.
Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік
12 пріоритетів програми
За словами Свириденко, документ містить 12 ключових пріоритетів, серед яких:
- Безпека й оборона
- Євроінтеграція
- Антикорупція
- Добробут
- Підтримка ветеранів
- Макрофінанси й реформи
- Бізнес
- Освіта і наука
- Медицина й спорт
- Відбудова
- Стабільність узимку
- Культура
«Цей документ — наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни», — наголосила прем'єр-міністр.
Врахування пропозицій громадськості
Свириденко нагадала, що після презентації програми 18 серпня уряд відкрив збір пропозицій для її доопрацювання із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.
Загалом було отримано 683 пропозиції, переважно адресовані Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість цих пропозицій були враховані повністю або частково, а значна їхня частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.
Цілі для Мінфіну
Для Міністерства фінансів України документом передбачено 8 операційних цілей, що охоплюють 13 завдань.
«Реалізація завдань забезпечить сталий ресурс для фінансування сектору безпеки й оборони, прогнозований і прозорий бюджетний процес, довіру міжнародних партнерів та доступ до ресурсів ЄС, а також інтеграцію України до європейської системи управління державними фінансами», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
Операційні цілі Міністерства фінансів визначені в програмі дій уряду:
- Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами: підготовка проекту Державного бюджету на 2026 рік з урахуванням пріоритетів держави в умовах воєнного стану і потреб відновлення, розробка законопроекту про середньострокове бюджетне планування інвестицій. Співпраця з міжнародними партнерами для залучення необхідного обсягу зовнішнього фінансування, виконання міжнародних зобов’язань і рекомендацій МВФ, Світового банку та ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.
- Податкова політика: запровадження автоматичного обміну податковою інформацією між Україною та іншими країнами відповідно до стандартів ОЕСР, протидія ухиленню від сплати податків, удосконалення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.
- Управління державним боргом: діалог з кредиторами, розробка та реалізація Стратегії управління державним боргом на 2026−2028 роки, а також нормативне забезпечення функціонування Боргового агентства.
- Реформа митниці: перезавантаження роботи митної системи відповідно до європейських стандартів — із прозорими процедурами, швидким і зручним оформленням, використанням сучасних IT-рішень. Також підготовка нового Митного кодексу.
- Облік, звітність і аудит: підвищення прозорості економіки та довіри до бізнесу шляхом впровадження сучасних стандартів фінансової та нефінансової звітності й аудиту, включно зі звітністю зі сталого розвитку. Зокрема — оновлення законодавства щодо складання підприємствами звітності зі сталого розвитку та підвищення якості аудиторських послуг.
- Цифровізація управління фінансами: інтеграція всіх даних державних фінансів у єдину систему з використанням хмарних технологій, щоб забезпечити оперативне, прозоре та захищеного управління. Завдання включають створення єдиного адміністратора фінансових даних та впровадження сучасних хмарних рішень.
- Фінмоніторинг та безпека фінансової системи: підготовка законопроектів щодо приєднання до SEPA та впровадження стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
- Зменшення частки держави в банківському секторі: розробка порядку залучення радників для продажу пакетів акцій державних банків для підготовки до приватизації.
Коментарі - 3
Все супер, тільки одне питання, а чому план дій на 2025 рік затвердили майже в середині вересня? типу, уряд весь план дій на 2025 рік виконає за три з половиною місяці чи що?))
Я чомусь раніше думав, що план на рік, треба затверджувати в січні, тобто на початку року, а готувати його треба починати ще в попередньому році. А так можна потужно затвердити план дій уряду на 2025 рік десь 30.12.2025!)))