Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
11 вересня 2025, 8:33

Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік

Кабінет Міністрів України затвердив програму дій уряду на 2025 рік і вирішив внести її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

Кабінет Міністрів України затвердив програму дій уряду на 2025 рік і вирішив внести її на розгляд Верховної Ради.
Фото: t.me/svyrydenkoy

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

12 пріоритетів програми

За словами Свириденко, документ містить 12 ключових пріоритетів, серед яких:

  • Безпека й оборона
  • Євроінтеграція
  • Антикорупція
  • Добробут
  • Підтримка ветеранів
  • Макрофінанси й реформи
  • Бізнес
  • Освіта і наука
  • Медицина й спорт
  • Відбудова
  • Стабільність узимку
  • Культура

«Цей документ — наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни», — наголосила прем'єр-міністр.

Врахування пропозицій громадськості

Свириденко нагадала, що після презентації програми 18 серпня уряд відкрив збір пропозицій для її доопрацювання із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

Загалом було отримано 683 пропозиції, переважно адресовані Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість цих пропозицій були враховані повністю або частково, а значна їхня частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.

Цілі для Мінфіну

Для Міністерства фінансів України документом передбачено 8 операційних цілей, що охоплюють 13 завдань.

«Реалізація завдань забезпечить сталий ресурс для фінансування сектору безпеки й оборони, прогнозований і прозорий бюджетний процес, довіру міжнародних партнерів та доступ до ресурсів ЄС, а також інтеграцію України до європейської системи управління державними фінансами», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Операційні цілі Міністерства фінансів визначені в програмі дій уряду:

  • Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами: підготовка проекту Державного бюджету на 2026 рік з урахуванням пріоритетів держави в умовах воєнного стану і потреб відновлення, розробка законопроекту про середньострокове бюджетне планування інвестицій. Співпраця з міжнародними партнерами для залучення необхідного обсягу зовнішнього фінансування, виконання міжнародних зобов’язань і рекомендацій МВФ, Світового банку та ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.
  • Податкова політика: запровадження автоматичного обміну податковою інформацією між Україною та іншими країнами відповідно до стандартів ОЕСР, протидія ухиленню від сплати податків, удосконалення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.
  • Управління державним боргом: діалог з кредиторами, розробка та реалізація Стратегії управління державним боргом на 2026−2028 роки, а також нормативне забезпечення функціонування Боргового агентства.
  • Реформа митниці: перезавантаження роботи митної системи відповідно до європейських стандартів — із прозорими процедурами, швидким і зручним оформленням, використанням сучасних IT-рішень. Також підготовка нового Митного кодексу.
  • Облік, звітність і аудит: підвищення прозорості економіки та довіри до бізнесу шляхом впровадження сучасних стандартів фінансової та нефінансової звітності й аудиту, включно зі звітністю зі сталого розвитку. Зокрема — оновлення законодавства щодо складання підприємствами звітності зі сталого розвитку та підвищення якості аудиторських послуг.
  • Цифровізація управління фінансами: інтеграція всіх даних державних фінансів у єдину систему з використанням хмарних технологій, щоб забезпечити оперативне, прозоре та захищеного управління. Завдання включають створення єдиного адміністратора фінансових даних та впровадження сучасних хмарних рішень.
  • Фінмоніторинг та безпека фінансової системи: підготовка законопроектів щодо приєднання до SEPA та впровадження стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
  • Зменшення частки держави в банківському секторі: розробка порядку залучення радників для продажу пакетів акцій державних банків для підготовки до приватизації.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я. ..
Я. ..
11 вересня 2025, 9:16
#
«Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік»

Все супер, тільки одне питання, а чому план дій на 2025 рік затвердили майже в середині вересня? типу, уряд весь план дій на 2025 рік виконає за три з половиною місяці чи що?))

Я чомусь раніше думав, що план на рік, треба затверджувати в січні, тобто на початку року, а готувати його треба починати ще в попередньому році. А так можна потужно затвердити план дій уряду на 2025 рік десь 30.12.2025!)))
+
0
malfar
malfar
11 вересня 2025, 9:39
#
Це таке ретроспективне планування)))
+
+11
bosyak
bosyak
11 вересня 2025, 9:44
#
Тому що попередній уряд працював без плану, а цей уряд місяць як сформований. Починають з плану, це добре.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
