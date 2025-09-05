Multi від Мінфін
5 вересня 2025, 8:32

Білий дім: Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з європейськими лідерами заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту, оскільки це допомогає фінансувати війну рф проти України. Про це повідомив чиновник Білого дому, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з європейськими лідерами заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту, оскільки це допомогає фінансувати війну рф проти України.
Трамп приєднався до онлайн-зустрічі «Коаліції охочих», очолюваної президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорювалися гарантії безпеки для Києва у разі досягнення мирної угоди з росією.

За словами чиновника, Трамп наголосив, що Європа має припинити фінансувати війну, оскільки за один рік росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива до ЄС.

Крім того, американський президент закликав європейських лідерів чинити економічний тиск на Китай через його допомогу у фінансуванні військових зусиль росії.

Джерело в Білому домі зазначило, що на онлайн-зустрічі були присутні, зокрема, президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Президент Трамп поставив під сумнів серйозність їхніх намірів, доки вони продовжують підживлювати російську економіку та війну. Президент дав зрозуміти, що це не його війна, і європейці також повинні активізуватися», — підсумував чиновник.

Нагадаємо

Єврокомісія вже запропонувала законопроєкт про поетапну відмову від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року, щоб розірвати довготривалі енергетичні зв’язки з рф після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії. Міністр Хардіп Пурі заявив, що закупівлі російської сировини, навпаки, допомогли захистити світову економіку від катастрофічного стрибка цін.

З 3 вересня 2025 року почала діяти нова гранична ціна на російську нафту, яку транспортують морем. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
