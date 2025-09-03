Сьогодні почала діяти нова гранична ціна на російську нафту

Від сьогодні, із 3 вересня, почала діяти нова гранична ціна на російську нафту, яку транспортують морем. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти росії.

«Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Гранична ціна російську нафту була вперше запроваджена 2 грудня 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Механізм цінового обмеження, запроваджений у грудні 2022 року, дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту морем лише за умови, що її ціна не перевищує встановлений максимум.

Спочатку ця межа становила $60 за барель. Країни, що входять до коаліції (G7, Австралія та Нова Зеландія), забороняють будь-які послуги, включно з перевезенням чи страхуванням, для російської нафти, яка продається вище цієї ціни.

Цінові обмеження на російські нафтопродукти залишаються незмінними: $100 за барель — для дорожчих продуктів (дизель, бензин) та $45 — для дешевших (мазут).

Раніше ЄС і Велика Британія повідомляли, що нова ціна $47,60 за барель набуде чинності 3 вересня.

«Мінфін» писав, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні 18 липня 2025 року погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу. Зокрема, ЄС знижує граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

У серпні Канада слідом за ЄС та Британією оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту.