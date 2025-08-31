Чистий прибуток «Роснефті» впав майже на 70% за перше півріччя через низькі ціни на нафту

«Роснефть», найбільший російський нафтогазовий виробник, повідомила про різке падіння чистого прибутку за перше півріччя 2025 року на 68% — до 245 млрд рублів ($3 млрд). Компанія пояснює це ослабленням світових цін на нафту через надвиробництво, спровоковане збільшенням видобутку країнами ОПЕК, зокрема Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком і Кувейтом, повідомляє Reuters.

Генеральний директор «Роснефті» Ігор Сечин висловив стурбованість стратегією ОПЕК+, яка у 2025 році розпочала прискорене збільшення видобутку з метою повернення ринкової частки, під тиском зокрема з боку Сполучених Штатів.

Він також підтвердив, що надлишок на світовому нафтовому ринку, за оцінками «Роснефті» та провідних енергетичних агенцій, може досягти 2,6 млн барелів на добу у четвертому кварталі 2025 року і знизитися до 2,2 млн барелів на добу у 2026 році.

Сечин також розкритикував жорстку монетарну політику Центрального банку росії, яка підтримує сильний рубль та ускладнює роботу нафтової компанії. «Роснефть» відзначає, що низькі ціни на нафту і валютні виклики стали основними факторами, які негативно вплинули на фінансові результати компанії у першій половині року.

Нагадаємо

У 2025 році ОПЕК+ змінила попередню політику скорочення видобутку, що тривала кілька років, на збільшення обсягів видобутку з метою підвищення ринкової частки. Це спричинило тиск на світові ціни на нафту, особливо на фоні активності США у нарощуванні власного виробництва.

«Мінфін» писав про те, що інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2026 року ціна на нафту марки Brent може впасти до $50 за барель.